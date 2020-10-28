  • 24°C
香港時間 : 20201028日 (三) 18:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新創建交通已改名Bravo匯達交通　新巴、城巴品牌能避過改名命運？

社會 17:37 2020/10/28

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

新創建集團早前已出售新巴城巴在內的股權予新財團。（資料圖片）

由Templewater Bravo Holdings Limited牽頭的國際財團，聯同營運夥伴Ascendal Group Limited和投資夥伴漢思能源，早前從新創建集團購入「新巴」及「城巴」全部權益，總作價32億元。今日（28日）有消息傳出，新創建交通因應股權轉讓，會改名為「匯達交通服務」，英文名Bravo Transport Services。

今日以公司向員工發出通告，以董事總經理為名發出，指新公司除了改名外，也會配上新徽號，讓員工投票「三選一」。不過網民反應不一，指3款新設計也欠美感，建議公司重新設計。

網上傳出員工通告，指匯達交通擬設計新徽號。（網上圖片）

也有人關注，剛慶祝過40周年的「城巴」品牌，以及1998年成立的「新巴」品牌，會否一併改名。不過公司通告並無交代有關安排，而通告亦有沿用城巴及新巴現有徽號。最新安排或有待「匯達交通」日後再對外公布。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】許樹昌稱室內外限聚人數不平衡　兩者應一致免混亂　
今日 11:18
【新冠肺炎】許樹昌稱室內外限聚人數不平衡　兩者應一致免混亂　
【新冠肺炎】本港新增2宗輸入個案　連續3天無感染源頭不明個案
今日 14:04
【新冠肺炎】本港新增2宗輸入個案　連續3天無感染源頭不明個案
【新冠肺炎】衞生署今起於機場推RT-LAMP快速檢測評估　抵港者可額外留漱口樣本檢測
今日 15:08
【新冠肺炎】衞生署今起於機場推RT-LAMP快速檢測評估　抵港者可額外留漱口樣本檢測
城巴 新巴

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
16:54 2020/10/24
【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡
13:18 2020/10/19
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡