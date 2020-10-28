新創建交通已改名Bravo匯達交通　新巴、城巴品牌能避過改名命運？

▲ 新創建集團早前已出售新巴城巴在內的股權予新財團。（資料圖片）

由Templewater Bravo Holdings Limited牽頭的國際財團，聯同營運夥伴Ascendal Group Limited和投資夥伴漢思能源，早前從新創建集團購入「新巴」及「城巴」全部權益，總作價32億元。今日（28日）有消息傳出，新創建交通因應股權轉讓，會改名為「匯達交通服務」，英文名Bravo Transport Services。

今日以公司向員工發出通告，以董事總經理為名發出，指新公司除了改名外，也會配上新徽號，讓員工投票「三選一」。不過網民反應不一，指3款新設計也欠美感，建議公司重新設計。

▲ 網上傳出員工通告，指匯達交通擬設計新徽號。（網上圖片）

也有人關注，剛慶祝過40周年的「城巴」品牌，以及1998年成立的「新巴」品牌，會否一併改名。不過公司通告並無交代有關安排，而通告亦有沿用城巴及新巴現有徽號。最新安排或有待「匯達交通」日後再對外公布。

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責任編輯：吳卓峰