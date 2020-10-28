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【新冠肺炎】印航周一抵港航班至今5人確診　衞生署再禁印航客機抵港2周

社會 17:37 2020/10/28

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（經濟日報資料圖片）

本港近日持續出現新冠肺炎輸入個案，連同昨日(27日)4宗印度抵港者確診，今日(28日)再多一名印度抵港者確診感染新冠肺炎，均經由印度航空AI 1316航班由孟買抵港；衞生署今日引用《第599H章》，今日起禁止印度航空客機抵港2星期，直至11月10日。另外，本港今日同時錄得少於10宗初步確診個案。

衞生防護中心今日公布新增2宗確診個案，均屬輸入個案，包括一人前日(26日)經印度航空AI 1316航班由孟買抵港，涉及第5311宗確診的28歲女子，連同是次個案及昨日公布個案，涉事航班已有5人確診：

  • 第5306宗：3歲男童，一直無病徵
  • 第5307宗：32歲男子，10月25日發病
  • 第5308宗：30歲女子，一直無病徵
  • 第5309宗：32歲女子，一直無病徵
  • 第5311宗：28歲女子，一直無病徵

衞生署表示，引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），今日起禁止印度航空客機抵港2星期，直至11月10日。

是次已是印度航空第三次遭本港衞生署禁止抵港，印航8月14日抵港的AI 314航班先後錄得逾20宗感染個案，署方首引用《第599H章》禁止印度航空營運的客機自8月18日至31日抵港2星期；至9月18日由新德里抵港的AI 310航班亦有6人確診，再被禁止抵港2星期，由9月20日至10月3日。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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