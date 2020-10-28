【食物安全】慳家老爺奶奶翻煮隔夜餸食足5餐　同住新抱勸阻無效心累︰錯在我不習慣

▲ 本港一名新抱大呻同住老爺奶奶連續5餐吃不停翻煮的餸菜，屢勸不聽。

不時有進食隔夜餸菜中毒的新聞，本港一名新抱婚後隨丈夫跟老爺奶奶同住，生活上遇到磨擦，最大問題是長輩會連續5餐吃不停翻煮的餸菜，新抱曾婉轉表示吃隔夜餸對健康不佳，憂食物安全問題，可惜遭無視，加上她擔心不吃會惹怒老爺奶奶，不知如何是好，在網上大吐苦水。

不停翻煮餸菜食足５餐

一名女網民向Facebook專頁「我的極品四大長老」投稿，指出丈夫的家庭是很傳統不特別富裕，老爺奶奶拼命工作賺錢為子女供書教學，生活節儉，而她驚訝他們節儉的飲食習慣。

節儉誇張嘅程度：第一餐食鹹雞，鹹雞食剩了，第二餐翻熱再食，再食剩了下餐用薯仔再炆，第三餐薯仔雞食剩了，第四餐翻熱，都未完嘅話，第五餐加埋蘿蔔。

跟丈夫成長文化有異

跟老爺奶奶同住的她大呻「餐餐望同一樣嘢，只會愈望愈唔想食」，她指跟丈夫成長背景差異大，她生於月光族的家庭背景，很捨得花錢吃美食。

食好住好，工人湊大，今餐想食滷肉飯，下餐又可以食海南雞飯。只要想就去做，唔好令自己後悔。

她明白長輩未能一時三刻改變習慣，加上她是婚後跟他們同住生活，屬「外來者」，沒有權過問，慨嘆「佢哋咁嘅模式習慣咁多年，他們沒有錯，錯在我，我唔習慣」，而她抱著飯不能不食，這是對烹調者尊重的態度，屈委自己一起吃這些隔夜菜。

憂食隔夜飯中毒

然而，食隔夜飯菜涉及食物安全問題，新抱嘗試婉轉勸阻老人家，可是屢勸不聽。

大熱天氣咁煮，真係好辛苦。我亦嘗試婉轉告訴，「隔咁多餐唔係咁健康喎」、「今日咁熱不如我哋出去食好啲啦」，最後佢哋無視了我。

有關帖文有大量網民討論，不少人感同身受，指老公跟兒子回娘家食飯，多數都會肚痾肚痛。另有位網民分享對策，不斷找食隔夜餸會引致病痛的新聞給老爺奶奶看，例如隔夜菜會致癌或腸胃炎等，年紀大的他們擔心健康，現時每餐份量煮少了，剛好夠吃一餐。此外，有網民千叮萬囑要選擇一口也不吃，千萬唔好心軟，自己食飯避開隔夜餸，各自為主、自求多福。

處理食物常見4大謬誤

前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾表示，很多市民儲存食物時都出常見謬誤，例如經常在飯後沒時即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險。常見4大謬誤如下：

1. 餸菜放涼後放入雪櫃：在食物放在室溫的時間過長，例如長於1至2小時就有機會滋生細菌，如果真是需要留起餸菜，應該盡快放入雪櫃。

2. 蛋、菇類、海鮮、菜當隔夜餸：不建議作為隔夜餸菜，因為此類食物容易滋生細菌。

3. 利用電飯煲保暖翻熱：從雪櫃中取出的熟食要徹底翻熱才可進食，避免只利用電飯煲的保暖功能翻熱，未必足夠80度的熱力。

4. 解凍時間過長：急凍的食物應該在之前一晚放於攝氏4度的雪櫃格解凍，不建議從冰格取出後置於室溫解凍或者放在水中解凍，會令解凍過程中增加細菌感染風險。

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責任編輯︰顏紫燕