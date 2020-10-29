【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點

▲ 雷頌德和梁家玉已移居英國2年，3名兒子亦已完全適應當地生活。

自英國政府公布BNO「5+1」移民英國政策後，吸引了很多家長考慮舉家移民英國，讓孩子在英國升學。現居英國的音樂才子雷頌德（Mark）與「Mark嫂」梁家玉（Jade），一家五口於2018年移居英國，Jade以過來人的身分，向有意移英的家長提出8大考慮要點，評估自己的負擔能力。

Jade與前夫育有22歲長子Sean，Mark成為繼父視如己出，兩夫妻再誕2子，現年13歲的雷鳴（Jack）和10歲的雷響（Jazz）。2018年，兩夫妻為陪伴兒子到英國升學，決定一家五口移居英國，Mark更親自設計極具品味的英國大宅，相片曝光後令人羨慕不已。

▲ 兩名小兒子已適應了英國的生活。（梁家玉IG圖片）

一家五口留品味大宅避疫做運動

今年在新冠肺炎疫情肆虐下，英國是其中一個重災國家，感染人數一直反反覆覆，現已有逾80萬人染疫。Mark一家長期留在大宅避疫，生活安穩，好好享受品味家居。Jade表示他們沒有撲口罩，因為絕少外出，只靠朋友寄來的幾盒口罩，以及一些可重用口罩使用。

▲ 兩夫妻在疫情期間努力做運動，提升免疫力。（梁家玉IG圖片）

Jade談及一家人的隔離生活，主要是每天勤做運動，提升自身免疫力，在現時醫療系統緊張下，染上其他疾病也比較麻煩。她笑言Mark好乖、好勤力keep fit，每日都有跑步及做其他運動，相比赴英前，Mark已瘦了10磅，「體型實淨了許多！」

夫妻監督3子上網課

至於3名兒子則忙於學業，在家上網課的時間表都跟足平時返學，只是原本的PE堂變成休息時間。Mark和Jade會監督兒子上課，雖然他們偶有不專心，但都好自律坐定定對著電腦。由於在家時間多，Jade近月再聘請在香港的國語老師網上教兒子國語，「我想他們保持學習中文。」

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本身是烹飪高手的Jade，在隔離期間的角色至為重要，每天在自家靚廚房炮製美食，但她比Mark更勤力做運動keep fit，不但沒有變胖，更操出鋼條身型，幾個月已將自己膊頭操到44cm闊。

自己喜歡咪得囉！我會繼續努力，睇下可否變成男人咁？

▲ Jade因疫情推動自己每天運動，操練fit爆身型。（梁家玉IG圖片）

移民英國決定重大須計好數

因應英國政府放寬持有BNO港人的移居英國政策，吸引很多本港家庭考慮舉家移英。Jade以過來人提點家長們，移民是一個重大決定，必須考慮周全，她提出以下8大要點供家長們參考。

1. 物價偏高出街食飯貴

Mark一家現時其中一項最大支出就是購買食材及日用品，會一次過大手入貨。Jade坦言，在歐洲外出吃飯都好貴，現在已慳了一大筆，她認為無論住英國哪一區，超市的物價都差不多，因很多貨品有定價，只是倫敦市中心的超市減價貨品較少，其他區會有較多減價。惟以前在香港售價便宜的東西，來到英國就變成貴價貨。

例如廁紙香港買好平，這裏買12卷要7鎊（約70.5港元）；24罐可樂就賣9鎊（約90.6港元）。

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2. 交稅佔近人工一半

對家庭負擔最重的是稅務，所交稅項接近人工一半，與香港的低稅制相反，一定要衡量自己的負擔能力，計好條數。

你能習慣自己這個收入，卻要交這麼多稅嗎？

3. 疫情下多人失業難搵工

要交稅都要先搵到工，需知道全球經濟環境不佳，英國都有好多人失業，Jade認為赴英前要考慮一下自己能在英國從事甚麼工種。

4. 租屋要交稅雜費多

Jade強調倫敦的租金與香港一樣是市中心最貴，愈遠愈便宜，「屯門的租金總會比跑馬地便宜，這裏都一樣。」但要留意租屋還要繳交稅項及多項雜費如水電煤及上網費等，而新樓的管理費亦昂貴，「分分鐘仲貴過香港！」

重溫Mark一家的避疫大宅︰

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5. 公共交通車費貴

英國的公共交通車費比香港貴好多，例如在倫敦市中心乘地鐵，一個站最平都要2鎊多（逾20港元），「在香港20多元已可以搭到好遠，但這裏搭一個行到的站，都要這個價錢。」反而駕車的油費則平過香港。

6. 無工人姐姐靠自己湊仔

計劃移民英國的家庭，大多有一定的經濟能力，家中有聘請工人姐姐，「來到這裏沒有工人姐姐了，我們也是靠自己打理一切，你又能否習慣呢？」

7. 親友不在身邊或感孤單

每人的家庭背景不同，但不少家庭都缺乏親朋戚友在英國，「這裏只有你自己」，很多事情你認為能否靠自己處理得到？

8. 別倉促決定 須多讓孩子赴英體驗

不少家長計劃移英是為了下一代成長，所以必須詢問孩子的意願，並安排多次旅程讓孩子體驗英國生活。Jade坦言與Mark都比較西化，年輕時也住過外國，所以較易習慣，「我更只是回到以前住過的地方，對我們兩個來說並不陌生。」

Jade認為家長要觀察孩子的性格，是否適合去其他國家生活，她有朋友移民到其他國家，居住一段時間後，小朋友不習慣，經常嚷著要返香港。

決定移居之前，Jade有做足功課，帶3名兒子赴英多次，「見到他們喜歡，我們亦認為適合他們，才決定遷移。」現時3名兒子在英國生活愉快，移英是合適的選擇。

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記者︰林綺玲