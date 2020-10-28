【英國升學】中三起自修英國A-Level考3A*佳績　16歲男拔生跳過DSE獲劍橋大學取錄

▲ Myron獲得劍橋大學數學系取錄。

近年愈來愈多港生到海外升學，修讀海外課程更有利於尖子提早入讀頂尖大學。現年中五的港生Myron，一直醉心鑽研數學，小一起已參加美國的數學資優課程，並萌生到海外頂尖學府發展數學研究的想法。除了修讀DSE課程，他自高中自修報考英國預科（GCSE A-Level），憑3A*佳績及面試優秀表現，在未考DSE之前，已獲英國劍橋大學數學系取錄，將於明年9月入讀大學一年級。

今年16歲的Myron就讀拔萃男書院，他從小成績優異，經常名列前茅，對數學有濃厚興趣的他，自小一起已參加美國史丹福大學的數學資優課程（Education Program for Gifted Youth, EPGY），直至中二時考試，他亦取得最高級別的第5級。

▲ Myron中學時積極參與各項比賽。（受訪者提供）

中三自修英國高考

完成EPGY課程後，Myron希望再修讀其他課程，繼續鑽研數學難題。當時他的班主任兼數學老師畢業於英國劍橋大學，經常與他分享劍橋讀書的生活，教學上有時亦會提供一些劍橋大學的難題，讓學生挑戰，令Myron對劍橋深感興趣。

在Myron中三時，父母就找了升學顧問公司Helios為他安排，顧問建議他報考英國的預科課程A-Level，並安排導師為他補習，他修讀了3科AL，包括物理、數學和高等數學（Futher Mathematics），花了1年半時間熟習課程和考試。

不過，升讀中四後，Myron要一邊應付DSE課程，一邊自修A-Level，他坦言感到吃力，每天放學後不但要補習DSE課程，每周亦需要兩次補習A-Level課程，回家後還得操卷，在考試期間，每天都要做2至3份卷，以熟習題型和應試技巧。慶幸他修讀的物理和數學，部分內容與A-Level的課程重疊，省卻了一些時間。

▲ Myron到劍橋面試時，參觀了校園。（受訪者提供）

劍橋大學面試

英國劍橋和牛津大學在每年10月15日截止報名，Myron亦趕及在去年10月向劍橋數學系遞交申請，並獲邀在11月前往當地面試。Myron提及，面試分開3部分，首先有1小時做筆試，試卷有8條題目，他完成了6、7條。

第二部分亦與數學問題有關，考官即時寫題目，他就即時解答，當中包括機率、證明不等式等，全程都要說明，解釋他的想法。他表示，事前已準備過不等式的內容，亦有做過香港高考的題目，他認為難度與劍橋的入學試相近。

最後一部分是問個人陳述（Personal Statement）的內容，例如我在學校有甚麼課外活動、除了數學還有甚麼其他興趣等，最重要是讓考官感受到你對數學的熱誠。

▲ Myron期望將來可在這頂尖學府進行數學學術研究。（受訪者提供）

獲數學系取錄

校方在今年1月發出有條件取錄通知，只要Myron在A-Level取得2A*和1A成績便達標，而在6月時，Myron通過劍橋的入學試，並於8月得知A-Level取得3A*的佳績，正式獲得劍橋數學系取錄，該課程為4年制，包括3年學士及1年碩士。

原本應在今年9月前往劍橋的Myron，因在4月時發現右臉有良性的淋巴瘤，需要接受手術切除，加上疫情關係，於是電郵向劍橋申請延後至明年9月入讀，並獲批准。目前Myron仍在男拔讀書，但就向學校申請自修，毋須再應付DSE課程，

心情輕鬆了很多，在圖書館自修，有時幫老師工作，並有參與學校數學隊和物理奧林匹克，幫忙訓練低年級師弟。

他現時亦開始自修劍橋首年的數學課程，希望明年入讀時能盡快適應，並騰空時間參加比賽，跟教授進行學術研究等。

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記者：林愛娜