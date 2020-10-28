【教師遭釘牌】楊潤雄稱港獨非可探討問題　教育局不一定接納學校報告結論

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指有計劃地散播港獨信息，遭取消教師註冊。教育局局長楊潤雄表示，港獨並非可探討的問題，強調該宗個案與學術自由或言論自由無關，對於有指教育局與學校內部調查得出相反結論，楊潤雄稱局方不一定全面接納每所學校的調查報告結論，同時會考慮其他相關因素，包括現行法例及教育局指引等。

民主黨黃碧雲今日（28日）在立法會大會提出口頭質詢，表示有指學校內部調查結論，未有發現該名教師有計劃地散播港獨信息，其所選取播放的影片亦同時涵蓋正反意見，為何教育局的調查得出相反結論，又質疑楊潤雄不知何謂學術自由。

楊潤雄回應表示，教育局一直以審慎、合理及合法方式處理教師涉嫌失德個案，局方過去接到不少投訴，就個別學校處理教師涉嫌失德的方式提出疑問，因此教育局不能亦不一定全面接納每所學校調查報告的結論，如教育局不作任何分析或專業判斷，相信社會人士亦不會接受。至於被取消註冊的教師已按《教育條例》提出上訴，屆時可在上訴委員會中作口頭申辯，故現階段不宜就個案細節作回應。

楊潤雄指出，港獨明顯違反《基本法》及一國兩制，教師教學必須符合法治原則，提供正確的知識概念，引導學生明辨是非，絕不應借「學術自由」或「多角度思考」名目，向學生散播不正確的價值觀甚至違法意識。他形容港獨「不是一個可以探討的問題」，如學生有不明白，教師有責任作出解釋，但必須說明港獨不符基本法及憲法，實際上亦不可行，強調該宗個案跟言論自由及學術自由完全無關。

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記者：馮琪雅