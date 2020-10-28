【怪誕黑巫后】安夏菲慧花4小時化粧扮巫婆　咧嘴黑巫后壞心腸仇恨細路【有片】

▲ 著名童書改編的電影《怪誕黑巫后》，安夏菲慧的黑巫后領導着一個憎恨細路的女巫協會。（劇照）

萬聖節臨近，奇幻喜劇《怪誕黑巫后》（The Witches）以女巫為主題，造型誇張多變，甚有萬聖節氣氛。《怪誕黑巫后》改編英國著名童書Roald Dahl的《The Witches》，由安夏菲慧（Anne Hathaway）化身外表美艷內裏邪惡的女巫，她為何把全世界小孩變成老鼠？

英國著名兒童文學作家Roald Dahl名作多已被改編為荷里活電影，如《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）、《狐狸先生無得頂》（Fantastic Mr Fox）及《吹夢的巨人》（The BFG）等。

▲ 安夏菲慧與戲服設計師和化粧髮型師一起設計黑巫后造型。

Roald Dahl作品特色是主要由小孩角度講故事，當然有壞的成人，他們憎恨孩子，用各種手段欺壓他們。幸好，也有善良的成人愛護小朋友，明白他們的需要，助他們智鬥惡勢力。透過奇幻歷險故事，作者把孩子心底裏的恐懼呈現，也彰顯他們的勇氣。

《回到未來》系列導演執導

由於情節夠天馬行空又充滿黑色幽默，能啟發孩子想像力，同時又讀得開心，因此Roald Dahl的作品多被改編搬上大銀幕。

《The Witches》於1983年面世，1990年被拍成電影版，由Anjelica Huston化身世界女巫首領Grand High Witch，而「戇豆先生」Rowan Atkinson就演酒店經理。

▲ 戲中的老鼠都是被女巫施咒的小孩。

故事講述父母雙亡的小男孩在其外婆幫助下，決心阻止女巫要把全世界細路變成老鼠的奸計。

這部Nicolas Roeg執導的電影，利用電影特效化粧呈現一眾女巫猙獰的本相，恐怖感強，被形容是令許多小朋友留下童年陰影之作。

▲ 奧緹華史賓莎飾演剛強又寬容的外婆，照顧失去父母的小主角。

2020年新版由拍過電影《回到未來》（Back to the Future）系列和《北極快車》（The Polar Express）的羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導並有份改編，由曾獲奧斯卡最佳女配角的安夏菲慧飾演女巫首領黑巫后，而另一奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）則飾演愛護黑人小男孩的外婆。

改為美國南方背景

新版最大改動，是把原著中80年代英國和挪威改成60年代的美國阿拉巴馬州，小主角由歐洲男孩變成美國黑人小男生。

羅拔湛米基斯擅長運用電腦視覺特效，今回也把女巫現真身，以及小孩變老鼠等場面，全部以數碼特效展現。雖然如此，導演指，新版比90年電影版的故事更忠於原著。

▲ 繼《穿Prada的惡魔》後，安夏菲慧和史丹利杜斯（Stanley Tucci）在此片再度合作。

故事重點是美艷女巫用朱古力誘惑小孩，其實她們的外表醜惡嚇壞人，並要滅絕小孩，帶出凡事不能只看表面的道理。因此，黑巫后造型變化，永遠是電影版亮點。

安夏菲慧跟戲服設計師Joanna Johnston和化粧髮型師Peter Swords King，參考了積琦蓮甘迺迪、瑪麗蓮夢露等人的造型來設計黑巫后，她最初現身時較端莊，發展下來，無論假髮衣着抑或化粧都愈來愈瘋狂。

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花4小時變身

事實是，安夏菲慧最普通的造型也要花兩小時裝扮，重點是黑巫后脫去手套後只有3根長長的手指，脫去高跟鞋後只有一對長中趾的腳板。還有，她是光頭的，所以化粧時也要加上假體、戴光頭頭套等，那就要花上4小時了。

透過CG，女巫臉上的疤痕變成了由嘴角延伸到耳邊的咧嘴笑。視覺效果嚇人，再加上要以挪威口音說英文，可說是這位37歲美國女星大銀幕上最浮誇的一次喜劇演出。(10月29日上映)

撰文：胡慧雯