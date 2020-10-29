【富二代】名牌親子裝趣怪表情襯到絕　泰國炫富母子家有Hermès手袋山【多圖】

▲ 泰國一對母子經常穿上名牌親子裝，拿著各款名牌手袋合照。

自從社交媒體興起，不少人喜歡在網上炫富曬名牌。泰國就有一對富豪母子經常穿上名牌親子裝，拿著各款名牌手袋，擺出趣怪的表情合照。他們家中的Hermès手袋多到數不清，富二代兒子更揚言，「我家有一座Birkin山」！

▲ Peepy與媽媽Mother Lee擁有很多Hermès Birkin手袋。（相片來源︰IG @peepy_and_mother_lee）

時尚造型配招牌甫士

綜合外國傳媒報道，這對泰國母子感情深厚，兒子Peepy以「Peepy & Mother Lee」之名開設Instagram帳戶，分享他與60多歲媽媽日常搭配時裝及名牌袋的造型。除了母子裝襯到絕外，他們還擺出招牌甫士——雙手托腮裝可愛，有時又會一臉嚴肅站著，而且不時配合主題及色調裝扮。

▲ 母子擺出雙手托腮招牌甫士。（相片來源︰IG @peepy_and_mother_lee）

幾年前媽媽Mother Lee在一堆價值不菲的Hermès Birkin手袋中拍照，令網民為之嘩然，驚嘆她似乎集齊不同顏色的Hermès手袋，即使有錢也未必買到。自此母子更引人關注，成為網絡紅人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在新冠肺炎疫情未爆發前，母子不時周遊列國，IG有很多他們的旅行照，即使去到世界各地，他們也不忘一貫作風，以絕配裝扮留影。

據知Peepy曾是泰國時尚雜誌《Hi! Magazine》的老闆兼主編，對時裝及潮流自有一套看法，母子亦因時尚裝扮及創意造型而廣為人談論，甚至獲雜誌邀約訪問及拍攝。

▲ 配合主題及色調的親子裝。（相片來源︰IG @peepy_and_mother_lee）

母子家有一座Birkin山

在眾多奢侈品牌中，二人尤其鍾情Hermès。他們受訪時曾被問及，如果對方和Hermès手袋同時遇溺，會先救誰？他們不約而同表示「手袋」！Peepy更豪言「我家有一座Birkin山」，可想而知他家中Hermès手袋的數量多不勝數。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

其實Peepy不是獨生子，他家有三兄弟。爸爸Prasert從事化學製造業和油漆工業，被人稱為「油漆大亨」，不過他少有在鏡頭前出現，令人誤以為Peepy在單親家庭長大。除了Peppy外，他另外兩位兄弟都已結婚生子。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳