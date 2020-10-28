【濕疹困擾】哮喘兒兼患濕疹盡試偏方全無效　好媽媽不氣餒自學2招照顧法紓緩

▲ 11歲的Casey自幼受濕疹困擾，更同時患哮喘和食物敏感，經媽媽悉心照顧下，現時徵狀已得到紓緩。

11歲的Casey自幼受濕疹困擾，更同時患哮喘和食物敏感，人仔細細已經歷數次呼吸困難、緊急送院。身為兩子之母的Jojo歷盡照顧辛酸，伴兒子走過多個危急關頭，她從無怨言、不喊累也沒哭過。

出生1個月，Casey打完疫苗後臉部兩側出現紅點。皮膚科醫生處方類固醇，塗完會消退，不塗就更嚴重，情況反覆。「控制到臉部，濕疹又在手腳發出來，變相愈塗愈多、愈來愈多位置有濕疹。」紅色「一撻撻」，夜晚睡覺時特別癢，雙腳不斷在床上摩擦、擦到損。不只Casey情緒不安緊張，父母晚晚照顧也好耗精神。「佢會不安到瞓瞓下尖叫，我們就幫他輕力捽下、拍下。」

濕疹爆發床單染血

上網查過類固醇對身體不好，Jojo選擇停用。初期對濕疹一無所知，親友介紹的中醫、秘方都試勻，可惜都無改善。「試過用金銀花、芫荽煲水浸，坊間講得出、買得到的lotion我都試過，但無一樣有用。」加入濕疹群組，發現同路人同樣不斷找方法、問產品有無效，屢敗屢試。

「不停找資料，好想學多點幫他。因為用錯一樣嘢可能又使他發作，有時都覺得好似累咗佢。」Jojo由零開始學，去超市買物品要逐樣細讀標籤成分，現在熟悉得一望到編號，就知能不能買。「有E621就一定不買，是味精。」家中的清潔用品，都需轉全天然。

最嚴重的一次，是數年前Casey外遊時吃了菠蘿，回港求診後因藥物問題，濕疹發得更厲害。「頭、身都好癢，出少少汗就狂抓，雙眼像紅眼症般，眼白紅晒。」小腿大面積起疹兼含膿，結了好厚的焦。看到Casey的皮膚爛得好緊要，更出現血水把床單染紅，Jojo曾覺氣餒，也好擔心。

「不知怎樣才幫到他，眼見他一日差過一日，會否有食肉菌，會否要截肢？」既不想塗類固醇藥膏，又別無他法處理，感覺就似被迫到絕路，好矛盾。「太嚴重時會用紗布幫他封一封，但因為有血水，放學回家後乾掉，紗布就會黏住。故要把紗布剪開，一條一條幫他拔出來，夾硬扯會弄傷他。」日夜為兒子找方法處理，生活上也為他做好保護、執手尾，Jojo從無怨言：「無辦法啦，他已這麼辛苦，難道還不幫他嗎？」

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全家陪伴戒口抗病

Casey的膚況成親友焦點，每每見面都會問，長輩的擔憂尤其令Jojo受壓。「見他們好擔心，搞極都不好，就更心急想幫他。」有時與Casey外出，路人也會說「哎呀陰公、搞到咁」、「快點去看皮膚科」。有次用嬰兒車推Casey去睇醫生，上落地鐵無人讓之餘，又聽到別人指指點點。

「覺得我好有問題，這麼大個仔還推他。但他腳上的焦好硬，一行就裂開，鋒利處刺進肉中像被針拮、好痛，他根本行不到樓梯。」無故被罵令Casey尷尬，Jojo則感無奈，但沒有難過。「都見到他腳上包晒紗布啦，他隻腳爛我就覺得難受，其他人說甚麼已不理得這麼多。」其後輾轉下碰上自然療法，治療1年後有明顯好轉，血水收乾、皮膚甩焦回復光滑，但生活、飲食習慣仍需十分謹慎，稍有不足即可能再發。

Jojo每天為Casey必做的抗病功課包括：

1.每朝起身要先盡量空腹喝750毫升水，有便意才可清走腸內毒素，一天排便3次、不晚睡是最理想的狀態。一旦做少，濕疹好發的位置或隨之就發紅、輕微突起。 2.食材要找無激素雞、豬肉，多數蒸、烚，盡量吃得清淡。

一家人為了減少對Casey的引誘，會主動陪他戒口。「有時外出想飲珍珠奶茶，他說你們喝吧，我說你不能喝我們就不喝。弟弟知道哥哥不能吃，也陪他不吃。」

Casey自小就頗懂事、好少扭計，忍耐力好高，反而會跟家人說：「不要緊，我無得食，我都想你有得食、想你開心。」Jojo指自己不會強硬要求Casey要跟足規定，選擇不斷向他解釋病因、要做足這些習慣的緣由，讓他理解。因為知道不戒口、生活習慣差的後果，故Casey亦會相當自律，待完全康復、情況穩定，間中吃一兩次雪糕、炸雞都可以。

自學照顧最強後盾

Casey同時患有哮喘，曾在馬來西亞旅遊間嚴重發作，服哮喘藥也沒用。

「我抱住他，不知為何可以這麼大力，跑走醫院喊：『Emergency』！」後來需住院1星期、不能回港，Jojo就留在仔仔身邊安撫他。「那時他才4歲，我見他呼吸不太順暢，跟他說媽媽幫緊你，好快無事，但他氣若柔絲的說：『我知你好想幫我，不過我知道你幫不了我。』那刻個心真的實了，但又不能有任何情緒走出來，我要表現得好冷靜。即使我哭，對件事都無幫助，總之一定要頂住，唞啖氣再繼續。他那一句說話我記到現在，因為真的好深刻。」

Casey身子差，在港都試過呼吸困難、塊臉變藍變紫要送院，聞了幾日氧氣，血含氧量都無提升，醫生曾指他「全房狀況最差」。縱使不安亦不知所措，Jojo仍強忍這些情緒，按照醫生的指示、一步步學照顧他，另亦自學精油、服補充劑、用天然藥膏，要做兒子最強的反盾，現時Casey哮喘亦無再復發。

為母則強

「我以前有想過，若能讓他的哮喘、濕疹康復，我短幾年命都肯。寧願我痕都好過他痕。每年的生日願望就是他晚晚睡得好、不用再痕醒。他不一定要好叻，但最緊要身體健康。」一路上沒哭過的原因，她笑指是自己樂觀，但其實生活亦迫使她變得堅強。「沒時間讓我哭，一天好忙，由早到晚就是為他打點。」

Jojo沒聘請工人，處理家務、照顧兩子一腳踢。她指Casey生活要注意的地方好多，自己做就更放心，雖然每一日都覺得「個人散晒」，但為了兒子健康一切都值得。

言談之間，Jojo把敏感原因、類別一一解釋清楚，感覺就像個專家。由一無所知到從無數次失敗中自學一套抗濕疹、紓緩哮喘法，現在更開設專頁分享個人經歷，盼助同路人解惑。

記者：吳霆俊