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【生命鬥士】21歲情侶患同一型罕見血癌　網上認識擊退病魔收獲愛情

健康 10:47 2020/10/30

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美國一對21歲男女患上同一型罕見血癌，發展出一段網上情緣。

緣分是很奇妙的事，美國一名21歲女生去年4月確診罕見血癌，接受治療期間，意外在網上認識一名跟她同齡、並患上同一癌症的男生。兩人一見如故，互相打氣支持，亦慢慢發展成情侶。近日女生在網上分享這段經歷，引來不少網民讚好關注。

據外國媒體People報道，近日網絡平台Twitter出現「how it started/how it's going」的熱潮，其中一對情侶因分享抗癌暖心故事，繼而引起網上熱烈討論讚好。

現年21歲、來自美國新澤西州的Molly Gorczyca去年4月確診急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia）。這病多數不會出現在45歲或以下人士上，屬罕見癌症。

Molly其後在Twitter上，留意到一位高中同學轉發了一篇題為《籃球勇士抗癌》的文章，意外發現這位舊同學認識的大學同學Ryan Smith，與她患上同一種病。而更令Molly驚訝的是，她和Ryan確診患癌前都是大學運動員。

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Molly決定聯絡Ryan，而她坦言最初並未想過會發展成情侶，打算就像同病相憐的人互相扶助打氣。兩人一直維持網上交流，Molly在去年10月成功接受骨髓移植，而Ryan在今年3月接受移植手術當天，Molly親身到病房外為他打氣，令二人感情進一步升溫。

目前兩人康復進度良好，雙方對彼此的支持鼓勵都予以肯定。Molly形容，從未試過與他人有這種聯繫，不論發生甚麼事，男友總是在身旁支持她：

我們不是癌症情侶，而是一對碰巧遇上癌症的佳侶。

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責任編輯：羅嘉欣

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