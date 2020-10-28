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【停薪留職】傳要求員工12月起停薪留職　東瀛遊澄清：絕無此事

社會 18:28 2020/10/28

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東瀛遊澄清沒有向員工要求12月起開始3個月停薪留職。（經濟日報資料圖片）

新華旅遊要求員工12月起停薪留職至明年5月，有報導指，東瀛遊同樣有相關安排，提出要求員工12月起開始3個月停薪留職，有需要可能再延期3個月。東瀛遊今日（28日）傍晚即出聲明澄清，絕無此事，強調集團財政穩健。

東瀛遊旅行社曾申請政府第一期「保就業計劃」，獲補貼約1,189萬元，承諾受薪僱員人數519人，至於第二期「保就業計劃」截至10月21日的獲批名單中，暫未見東瀛遊上榜。

新華旅遊昨日（27日）向員工發出有關停薪留職5個月的通告，內容提及由12月起，所有員工都需要停薪留職，有關安排會分兩階段進行，分別由2020年12月1日至2021年2月28日止；以及由2021年31月至5月31日止，公司會於明年2月再審視有關安排。相關報導更多詳情即看：【下一頁】

有新華旅遊員工對公司決定感無奈，坦言「騎牛揾馬找另一份工作」，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

 

 

 

 

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