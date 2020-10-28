【有工開】勞工處灣仔招聘會　2,500職位83%屬全職空缺

▲ 勞工處在灣仔修頓室內場館舉行招聘會。（黃傑偉攝）

勞工處今日（28日）起，一連兩日在灣仔修頓室內場館，舉行大型招聘會，逾2,500個職位可供申請，涵蓋飲食、物管、零售等行業。

83%屬於全職空缺，大部分學歷要求是中六以下，62%職位毋須工作經驗，大部分職位月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。

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畢業約兩年的衛先生稱，之前任職採購員，月薪1.8萬元，兩個月前公司裁員，已失業，慨嘆現時是工揀人，今次到招聘會希望找到合適工作，自己興趣為物業管理，因疫情影響將要求調低至1.5萬元。

理工大學畢業生安小姐稱，曾任見習酒店助理，她形容自己「剛畢業便失業」，因現時市道差，不敢要求過高薪金，盼有機會轉職會所助理，汲收經驗後再戰酒店業。

曾任職機場保安的陳先生稱， 因工作路途遙遠和輪班，早前離職，希望在招聘會可在市區找到保安職位，有信心可以找到約1.5萬元月薪的工作。

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記者：黃傑偉