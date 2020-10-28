【流感疫苗】法國Sanofi藥廠至今供港疫苗55萬支　藥劑師促交代與韓疫苗是否由同一廠房出產

▲ 法國Sanofi藥廠至今供港疫苗55萬支。（資料圖片）

南韓近日出現多宗懷疑與流感疫苗相關的不良反應事件，其中涉及一間於本港註冊藥廠賽諾菲（Sanofi）製造的流感疫苗。藥廠發言人指，自今年9月開始，已將約55萬支新一季流感疫苗運送給私家醫生、私家醫院及公營醫療機構，與韓國所使用的批次「完全不同」，而截至昨日，沒有接獲本港醫生或醫療機構呈報任何涉及該產品之嚴重不良反應報告；有藥劑師指，關鍵為疫苗是否由同一廠房製造。

賽諾菲發言人強調，韓國疾病預防控制局（KDCA）調查小組和疫苗委員會已進行審查，調查結果顯示所有死亡病例與疫苗接種之間並無關聯；而供港疫苗全部批次皆與南韓不同，有關供港疫苗之批次編號分別U3H616V, U3J761V, U3K211V及 U3H615V。

賽諾菲發言人表示，供港疫苗均符合賽諾菲巴斯德的嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐盟官方藥品管制實驗室檢驗認證，確保疫苗達到國際及本地之最高標準，而在2020年北半球流感季節，分發全球的流感疫苗亦未有任何品質或安全性問題。

另外，新加坡雖未出現問題個案，但當地衞生當局已停用包括Sanofi在內的兩款流感疫苗。賽諾菲表示，將與新加坡政府密切合作，盡快回復接種計劃。

醫院藥劑師學會會長崔俊明早前向Topick透露，有少部分原本打算於今年首次接種疫苗的人士「打算睇定啲先」，呼籲高風險人士應繼續接種，因「現時不接種疫苗的風險更大」，同時促請賽諾菲交代供港與供韓疫苗是否由同一廠房製造。

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記者：鄧凱文

