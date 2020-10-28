【流感疫苗】醫務中心訂購賽諾菲（Sanofi）流感疫苗已被預約接種　有家長因南韓情況取消接種

▲ 劉成志醫生指出今年預約接種流感疫苗的兒童急增。（資料圖片）

南韓近日出現多宗懷疑與流感疫苗相關的不良反應事件，其中涉及一間於本港註冊藥廠賽諾菲（Sanofi）製造的流感疫苗。兒科專科醫生劉成志表示，栢峰醫務中心今年預訂了約2000劑流感疫苗，當中約1200劑來自賽諾菲，其批次與供南韓的不同，其中600劑已接種，暫未收到市民有不良反應的報告；若港府決定停用有關疫苗，醫務中心亦會跟隨。

卓健即日起亦已暫停提供流感疫苗注射服務，但早前已購買疫苗顧客則不受影響，詳情即看：【下一頁】

劉成志表示，港府今年購買的87萬劑流感疫苗中，約7成來自賽諾菲，而栢峰醫務中心今年訂購了2000劑流感疫苗，當中葛蘭素史克（GSK）佔約800劑；賽諾菲則佔約1200劑，其中GSK的疫苗早已用完，餘下的賽諾菲疫苗中亦有600劑已接種，其餘劑量亦已被預訂，至今亦無收到市民在接種疫苗後有不反應的報告。

他坦言今年的所打的劑量很多且接種時間好早，形容是「始料不及」。他指出，往年只訂購了約400至500劑疫苗都出現「打唔晒」的情況，惟今年市民或因擔心若同時染上流感及新冠肺炎時，病情會很嚴重，再加上有很多專家都呼籲市民接種流感疫苗，故出現類似情況。劉成志又指，流感高峰期一般在每年的一月，其醫務中心亦已訂購部分噴鼻式流感疫苗，惟因船期問題要12月左右才有。

藥廠賽諾菲（Sanofi）發言人表示，供應本港使用的流感疫苗全部批次，皆與南韓所使用的批次不同。詳情即看：【下一頁】

然而，近日南韓出現多宗懷疑與流感疫苗相關的不良反應事件，亦導致有部分已預約接種疫苗的小朋友取消預約，「昨日預約的20名小朋友中有5至6名小朋友不選擇接種」，另亦有部分市民致電醫務中心查詢疫苗的所屬藥廠，醫生坦白交代有關疫苗是來自賽諾菲，惟不同批次，家長得知後亦表示理解，繼續讓小朋友接種。

由於港府購買的流感疫苗，亦包括來自賽諾菲的疫苗，劉成志稱會繼續留意當局的決定，若港府決定停用有關疫苗，其醫務中心亦會跟隨。

行政長官林鄭月娥率領多名司局長和副局長接種流感疫苗，而多名立法會議員亦自願接種，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩