【教師遭釘牌】近十年72名教師遭釘牌　楊潤雄：規管教師事宜不能與個別專業相提並論

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

九龍塘宣道小學一名教師早前被指有計劃地散播港獨信息，遭取消教師註冊。教育局局長楊潤雄表示，教育局在過去10年共處理585宗有關教師涉嫌違反專業操守的個案，其中72名教師被「釘牌」。對於處理教師註冊及投訴事宜均由教育局主導，楊認為不能抽空地把其他個別專業的規管事宜部分，與教育專業相提並論，又引述教統會於5年前發表的報告，稱對教育局監管機制表示滿意，局方亦會持續檢視有關做法。

楊潤雄今日（28日）以書面回覆教育界立法會議員葉建源的提問，指為執行《教育條例》內關於拒絕或取消教師註冊的條文，自2003年開始，教育局常任秘書長委派局內首長級人員組成內部專責小組，審視所有可能涉及教師註冊的個案。他指出，在2010年至2019年共10年間，教育局共處理585宗有關教師涉嫌違反專業操守的個案，其中有72名教師被取消其註冊資格，另有26人的教師註冊申請被拒絕。

至於自2019年6月以來涉及社會事件的個案，截至今年8月，教育局共接獲247宗有關教師專業操守的投訴，局方已大致完成調查204宗個案，當中73宗不成立；在成立的個案之中，局方取消了1名教師的註冊、向21名教師發出譴責信、向12名教師發出警告信、向19名教師發出書面勸喻，以及向18名教師作出口頭提示；其餘個案部分已初步成立，正依照程序處理。

教育局未有提供以匿名投訴劃分的數字，楊潤雄指，近年投訴大多通過電郵作出，雖然具投訴人的電郵地址，但未能確實部分投訴人的姓名是否真實，但由於教師的言行直接影響學生，若有關指控明顯地涉及違反社會一般接受的道德標準的言論或行為，或危及學生的安全及健康成長，即使投訴不具名，教育局亦有責任嚴肅跟進。

葉建源指出，現行教師規管事宜由教育局主導，有別於醫生、護士及律師等專業界別，包括註冊及投訴處理，皆由獨立法定機構負責。

楊潤雄回應時引述教育統籌委員會轄下「促進及維護教師專業操守工作小組」於2015發表的檢討報告，對教育局負責監管的機制表示滿意；局方亦會持續檢視有關做法，強調不同專業各有其獨特性，其註冊制度亦各有其背景、理念、法律依據和程序，不能抽空地把個別專業的一個部分（例如規管事宜）與教育專業相提並論。

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記者：馮琪雅