【新冠肺炎】逾400名康復者出院後接受中醫治療　有患者治療後恢復嗅覺

▲ 醫管局於今年4月底起展開「中醫門診特別診療服務」（冼偉倫攝）

新冠肺炎疫情全球大流行。醫院管理局在一項研究中發現，康復患者中，在中醫角度而言，大多屬氣虛質與痰濕質，康復後亦較易出現睡眠質素差、氣促、神疲乏力的情況；有求診者7月確診時並無明顯不適，其後失去嗅覺，出院後情況持續，甚至有氣喘，後經中醫治療後，現時每日約有數小時恢復嗅覺，心情亦因此變好。

醫管局於今年4月底起展開「中醫門診特別診療服務」，確診新冠肺炎患者於出院後6個月內，到全港7間中醫診所暨教研中心，接受8次免費門診服務。醫管局指，計劃屬自願性質，截至本月24日共有411名康復者求診。

中大、港大及浸大中醫藥學院與不同合作單位由9月起展開為期半年的觀察性研究，當局預計招募150名曾參與「中醫門診特別診療服務」的患者，為其提供8次診斷評估，從而收集中醫證候、肺功能、生活質素、中醫體質等數據作分析。現時7間中醫診所合共有71名參與者，當中以41至70歲為主，當中有35個案例有慢性病史。

浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥表示，該批參與者中，主要的中醫體質為氣虛質及痰濕質，分別佔17及16%，而氣虛人士較易喘氣；痰濕人士則容易有痰、肥胖及情緒差。不過他指，暫時未有研究證明該兩種體質人士較容易感染新冠肺炎，因亦有機會是患肺炎後才轉變成該兩種體質。

而求診人士的症狀方面，最常見的症狀為寐差、氣促及神疲乏力，分別有27、25及24名出現該些症狀。基督教聯合那打素社康服務—中大中醫診所暨教研中心（大埔區）註冊中醫師翁霆耀解釋，確診新冠肺炎可使五臟受損，傷及心臟便會心悸失眠。

卞兆祥又指，求診人士於參與計劃後，大部分人士的症狀均得到改善，只有少部分人士有部分症狀未能得到紓緩，「起碼不會全部都改善不到」。

一名19歲康復男患者於確診初時並無明顯不適，惟住院期間出現嗅覺減退及腸胃不適症狀，至出院仍未能改善，甚至更感乏力。他表示，自己出院後完全「什麼也聞不到」，其後於9月參與計劃向中醫求診，辦證為氣陰兩虛，治以補益氣陰。中醫師為其處方沙參麥冬湯合蒼耳子加減，配合針剌治療，經9次覆診後，已無再感到乏力，而嗅覺亦得到大大改善，「以前好驚會永久聞不到，現在一日會有數小時聞得返」。

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記者：洪芷晴