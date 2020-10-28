許正宇︰當局無計劃將公眾地方籌款活動許可證延伸至網上籌款

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇表示，當局無計劃將公眾地方籌款活動許可證延伸至網上籌款。（梁偉榮攝）

財經事務及庫務局局長許正宇表示，在公眾地方進行籌款活動要先申請許可證，原意是為了防止構成妨擾及阻礙，相關法例不適用於網上籌款活動，政府暫時亦無計劃將條例的適用範圍，延伸至網上籌款活動。

工聯會麥美娟質疑，政府對在網上進行的籌款活動欠缺規管，令人關注可能有不法之徒透過這些活動，清洗來歷不明的款項，以資助危害國家安全等違法活動。工聯會陸頌雄批評，政府對切斷「黑暴」資金鏈放軟手腳，令人失望，指香港很多問題是「錢作怪」，例如民主派成立「612人道支援基金」是鼓勵違法抗爭活動。

許正宇強調，政府絕不是沒有規管，但規管的切入點可能是籌款的目的等，而不一定是針對形式，如果牽涉洗黑錢等犯罪活動，警方會介入跟進。他又呼籲市民在網上參與籌款活動時，應先了解活動的主辦單位或機構背景，以及籌款活動目的和所籌集資金用途，以免被不法之徒利用，作違法行為。

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記者︰尹櫻霖