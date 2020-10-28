威院內科病房上周起4人染耐碳青霉烯鮑氏不動桿菌　2人穩定1人因自身疾病離世

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威爾斯親王醫院今（28日）公布，該院一個內科病房自十月十九日起，先後有4名男病人（年齡由73歲至87歲）確診帶有耐碳青霉烯鮑氏不動桿菌，其中2人現正接受醫學觀察及隔離治療，情況穩定；1人已經出院；1人早前因自身疾病離世。



由於公立醫院已啟動「緊急應變級別」，該病房已全面暫停探訪。院方已根據既定指引執行下列感染控制措施：

加強有關病房的清潔及消毒

嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生

加強病人及環境篩查

院方指，會繼續密切監察該病房其他病人情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進。

據衞生署衞生防護中心指，耐碳青霉烯鮑氏不動桿菌為多重抗藥性細菌一種，即對多類常用的抗生素均有抗藥性，可導致難以治療的感染，雖然現時仍可使用其他抗生素予以治療，但是其效能可能會較弱或引起較多的副作用。多重抗藥性細菌可寄存於沒有感染徵狀的人身上。但是，它們會較易入侵免疫力較弱或病情危殆的病患者，並導致肺炎、尿道感染、傷口感染或甚至菌血症。這些人士在感染後的情況通常較為嚴重，而治療的選擇亦有限。

傳播途徑方面，多重抗藥性細菌主要是透過接觸傳播，例如接觸患者的排泄物、傷口、分泌物或已被污染的物件或環境表面。

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責任編輯：鄧凱文