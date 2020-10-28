男囚犯須剪髮終極上訴  梁國雄指長髮不一定違反傳統  

▲ 梁國雄早前就男囚犯須剪去長髮申覆核判訴，懲教署則上訴得直，梁國雄今向終院提出終極上訴。(楊詠渝攝)

前立法會議員梁國雄早年入獄時被剪去一頭長髮，梁其後提出司法覆核獲判勝訴，惟懲教署上訴得直，梁再上訴至終審法院，終院今（28日）經審訊後決定押後裁決。梁國雄一方上訴指，長髮男性並不一定違反社會傳統既定印象；懲教署一方則指男女囚犯髮型要求不同，源於社會對男女的既定印象本來就不一。

終院早前受理梁提出的其中一個爭議，即男囚犯須盡量剪短頭髮，但女囚犯卻不用，此舉是否構成《性別歧視條例》所指的直接歧視，或違反保障人人平等的《基本法》第25條。

代表梁國雄的資深大律師潘熙今陳詞指，懲教署署長一方指男女囚犯的髮型要求，只需符合社會上對該性別的傳統既定印象，但署長一方並無提交任何證據，以證明社會上對男性的既定印象必然是短髮，而女性則可選擇長髮或短髮。

潘舉例指大部分人喜歡吃橙，但有人吃蘋果，並不代表吃蘋果就是反傳統，因此梁國雄留長頭髮並不代表他反傳統。而且在原審時，署長一方的立場是有關剪髮要求，是為了獄中保安考量，而非傳統既定印象。

首席法官馬道立質疑，本案主要爭議是有關剪髮要求，是否對男囚犯構成較不利的待遇，而署方的說法是，由於男女囚犯的髮型均需符合社會上的傳統既定印象，因此並無對男囚犯構成不利待遇。潘則指所謂髮型是否傳統，並非單純的個人特徵，只是社會對性別的期望，因此不能合理化署方對男女囚犯的差別待遇。

馬道立又質疑，在監獄中有相當的劃一性，是合理的做法，例如囚犯需穿著一式一樣的制服，而不可穿著自己的衣服，在獄中囚犯本身就會失去一定的個人性。潘回應指認同在獄中，個人性必然會受到限制，但劃一性不能凌駕《性別歧視條例》，即署方不能只要求男囚犯穿著制服而女囚犯不用。

潘又指，他認同署方有責任維持獄中的秩序並有權頒布命令，但不可基於性別而有差別待遇，若署方認為有關差別待遇可獲豁免，則應向立法當局提出，讓剪髮要求成為豁免。

代表懲教署署長一方的資深大律師黃繼明則回應指，有關剪髮要求的確對男女囚犯構成差別待遇，但並不代表有關差別對男囚犯構成較不利的待遇，有關差別的原因是社會對男女髮型的既定印象本來就有所不同。而署長因應監獄中的設定、獄中紀律及壓抑囚犯個人性，有權訂立有關髮型的一致標準，並以社會的傳統既定印象作為參考。

常任法官李義質疑，若要維持一致性，為何有關要求只應用在男囚犯身上而非女囚犯？黃回應指因為社會對女性的髮型並沒有一致的既定印象，而在監獄中，如梁國雄一般的長髮男囚犯並不多，若男囚犯可留長頭髮，長髮男囚犯就會變得特別，但女囚犯每人頭髮長度不一，任何髮型均不會使她變得特別，惟馬道立質疑這純粹出於猜測。

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記者：楊詠渝