【流感疫苗】不同醫療集團餘少量流感針予已預約者接種　康健：將有新一批抵港惟未知實際時間

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎陰霾下，今年流感疫苗接種數字颷升，坊間更開始出現流感疫苗短缺，卓健醫療張貼告示表明已無流感疫苗供應予「街客」，餘下存貨只供予已預約市民接種。至於盈健醫療集團亦同樣只供應疫苗予已預約者接種；康健國際醫療則稱未來或有新一批疫苗供港，惟未知實際時間。

卓健醫療中心轄下診所昨日於門外張貼告示，表明即日起暫停提供流感疫苗注射服務。卓健醫療回覆查詢時解釋，旗下診所並未暫停供應流感疫苗，現階段只為已購買及預留疫苗者預留流感針。詳情請見【下一頁】

另一連鎖醫療集團、康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，旗下診所現時仍有少量流感疫苗可供預約，又形容「今年需求（較以往）是幾倍速度咁出針」，未來仍有新一批流感疫苗供應，惟未知何時抵港。

盈健醫療集團亦指，現時醫務中心只剩餘少量存貨，安排早前已預約登記的市民接種。

就南韓流感疫苗奪命事件，當中涉法國藥廠賽諾菲（Sanofi）的流感疫苗，港府及Sanofi香港發言人早前已稱本港所用流感疫苗，與南韓批次完全不同。

梁國齡亦稱，現時僅南韓出現問題，本港至今未聞不良反應個案，籲市民毋須過分擔心，集團亦會待新一批流感針抵港後，視乎屆時南韓情況進展，決定需否調整打針安排；惟就南韓事件有否影響市民打針查詢，梁坦言「子彈都沒有了，流感疫苗查詢都減少」。

盈健醫療指，診所提供的流感疫苗由GSK、Sanofi及Abbott三間藥廠提供，由於本港衞生署及相關藥廠至今未相關回收或暫停指引，集團會繼續密切留意事態發展。

衞生署回覆稱，針對近日市民對流感疫苗需求殷切，而全球流感疫苗供應緊張，政府會優先處理流感高危群組對疫苗的需求，透過政府各項注射計劃盡早為他們接種疫苗。

署方又稱，除早前已訂購的87.8萬劑滅活流感疫苗，供高危群組透過「政府疫苗注射計劃」及小學外展免費接種計劃外，亦將額外採購疫苗，為有需要的私家醫生分階段供應10萬劑額外四價滅活及噴鼻式疫苗，透過學校外展隊及「政府疫苗資助計劃」為高危人士接種。

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記者：陳正怡