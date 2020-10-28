PMQ台日店　港人「眼睛去旅行」

▲ 台灣味市集周末多人得要排隊分流，但負責人指平日不算擁擠。

旅遊氣泡尚未開通，港人只能望梅止渴，四出搜購台灣食品，欣賞日本工藝。

剛過去的長周末遊逛上環PMQ元創方，只見有長長人龍等候進入A座3樓的「TaiwanWay台灣味市集POP-UP STORE」。主辦單位以「我最想念的台灣味」為主題，由台灣北至南挑選了30個台灣味地方好物，像椒麻醬、掛耳式咖啡、「蘑菇」 台灣100景盒等均已售馨。負責人Catherine指，食品特別受落，拌麵和酥類最好賣，已在陸續補貨。

她們過往是辦大型市集，5月原想在PMQ地面廣場再辦展，惜因疫情多番延誤，加上台灣品牌無法前來，才改用較細小空間，至下月19日。現場並有「台灣味職人文化學堂」展覽，設免費DIY工作坊。

H座4樓由來自日本鐮倉的女士營運數年的Arts & Crafts Studio，同樣吸引不少訪客駐足欣賞。甫入店內，喜之助紺屋、Sukumo Leather等藍染盡入眼簾，新潟燕三条金屬器皿也甚搶眼。

助理經理Winky介紹，日本職人花了10年才研發出店內有售的藍染牛皮，每塊又要花上1.5月才能染好，「有客人會買來鋪梳化、舖地，也有人買來自己造鞋、造手袋。曾有位摩洛哥王來過，買了十幾塊，只是掛起來（觀賞）。」

她指出，疫情難免帶來生意衝擊，但客人和街坊無法訪日，多少更易在店內消費，近月亦特別引入多款藍染布口罩。

▲ 圖中為花了十年才研發成功的藍染牛皮布。（Arts & Crafts Studio圖片）

記者：姚沛鏞