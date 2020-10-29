【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排

▲ 據悉教育局最快下周與學界商討恢復全日課堂安排。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍見緩和，據悉教育局最快下周與學界商討恢復全日課堂安排，學界近日亦開始探討共識，普遍期望能循序漸進地盡快恢復全日面授，但有學校關注因校舍面積較小，未必有足夠空間安排全校學生安全地留校午膳。

自上月29日起，全港中小學及幼稚園全面恢復半日面授課堂，至今持續1個月。據了解，教育局最快於下周與學界開會，商討恢復全日面授安排，但預料局方不會在短期內敲定有關安排，需待學界討論及凝聚共識，並要聽取防疫專家意見後才可落實。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，相信學界普遍期望在疫情允許下，能循序漸進地盡快恢復全日面授，因一下子全校恢復全日課，學校及午膳供應商亦較難處理，較理想做法是高年級先行，累積經驗後再到低年級，但具體分級安排仍有待探討。

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦相信，學界普遍期望能循序漸進地盡快恢復全日面授。（資料圖片）

本身是中學校長的直資學校議會主席陳狄安指，雖然學生在近半年已習慣上網課，若遲遲未能恢復全日上課，會影響到學生參與課外活動及成長發展，例如大部分學界比賽自上年度已取消，即使往後復賽，學生在過去大半年運動量不多，亦需更多時間操練。不過，由於有專家預計冬季將迎來嚴峻疫情，陳狄安估計，待12月後才恢復全日面授課，似乎是較保守的做法。

教育局上月發出的復課指引訂明，如需安排全日上課，學校應為餐桌設隔板，張勇邦相信屆時恢復全日面授，學校亦不難準備安裝隔板；陳狄安指，部分學校因校舍面積較小，擔憂空間不足以讓學生保持距離地安全用膳，以及未必有足夠人手清潔隔板等問題，仍需解決。

▲ 有部分學校關注學生留校午膳，未必有足夠人手清潔隔板等問題。（資料圖片）

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記者：馮琪雅