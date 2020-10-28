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自由黨調查：6成受訪者盼通關　當中8成支持兩地政府推健康碼互通

政治 22:57 2020/10/28

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自由黨於本月16至26日，電話訪問約4千名18歲以上港人，關於推出「健康碼」的意見。（李淇攝）

自由黨於本月16至26日，電話訪問約4千名18歲以上港人，關於推出「健康碼」的意見。發現調查，約6成受訪者希望逐步或全面通關，當中8成更支持推健康碼。該黨促政府盡快落實措施，否則擔心香港在12月會迎來經濟大災難，失業率或飈升至8%以上。

自由黨表示，4,593名受訪者中，有3,146人擁有回鄉證及一部以上的智能手機，而該群組內，有60.5%受訪者表示，希望逐步或全面通關，39.5%則表示反對。

調查又發現，贊成恢復通關的市民中，有80%支持香港及內地開發「粵港健康碼互通」智能手機應用程式，作健康申訴用途，以便入境後豁免14天檢疫；70%受訪者表示，贊同該App需包含打卡追蹤功能。

該黨立法會議員易志明認為，這反映市民不介意洩漏行蹤，以及明白有效追蹤病毒來源，對香港疫情防控整體有利。他們建議，數據可交予旅發局等第三方獨立管理，而數據必須於香港境內儲存及須遵守私隱條例。

飲食界立法會議員張宇人就指，推出健康碼有助飲食業界生意。自由黨黨魁鍾國斌認為，「開關」是唯一方法令香港經濟運行，促請政府盡快落實健康碼時間表，否則擔心保就業計劃11月結束後，會出現大規模裁員及結業潮，並觸發失業率飈升至8%以上。

記者：李淇

 

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