【防疫措施】萬聖節將至  食環署指會與警方加強巡查確保食肆酒吧等遵從各項社交距離措施

▲ 食環署指會在萬聖節前後加強巡查食肆及酒吧等，提醒各類處所負責人要嚴守各項社交距離措施。(經濟日報資料圖片)

食環署今晚(28日)表示，萬聖節將至，署方已與業界代表溝通，提醒餐飲處所及其顧客須遵行各項社交距離措施，並強烈呼籲他們必須自律。業界代表亦表示會作出全力配合，除提醒顧客遵行規定，也竭力勸喻他們自律，包括勸告他們在處所外毗鄰的公眾地方不要聚眾，並要佩戴口罩，以保障自身及公眾健康。

與此同時，食環署會與警方緊密攜手，在本星期的萬聖節周末及其前夕，除加強各自的巡查行動，也會積極在多個酒吧區採取聯合行動，並會嚴厲執法，確保有關規定得以遵從，以避免感染個案出現反彈的風險。

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署方又指，各項社交距離措施本周五放寬，包括食肆、酒吧等處所堂食放寬至凌晨2時，及每枱人數上限至6人及4人，處所內顧客數目不得超過該處所通常座位數目的75%等，提醒各處所負責人須嚴守相關規定及限制。業界代表向政府表示，

食環署今日就餐飲業務最新指示及建議向業界發信，當中包括以下針對關建控制點的措施：

（一）安排衞生督導員／衞生經理了解食環署有關防疫措施建議的培訓資料（www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/advice_COVID19_FoodPremises.pdf），並在其服務的餐飲處所執行相關建議；

（二）積極參與食環署推出的持牌餐飲處所換氣量自願申報計劃，讓市民識別換氣量或空氣淨化設備達致專家顧問建議的餐飲處所；

（三）留意顧客在酒吧／酒館（及夜店／夜總會）內除在其桌子飲食時外，須一直佩戴口罩；

（四）鼓勵顧客進入處所前填寫業界自行研發的電子健康申報表或政府將會推出的感染風險通知流動應用程式，以協助衞生防護中心追蹤緊密接觸者的工作；及

（五）採用非接觸式付款方式，以減低病毒透過現金交易而傳播的風險。

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食環署又呼籲餐飲業界前線員工積極參與食環署為特定群組安排的病毒檢測服務，網上登記截止日期延至11月30日。食肆負責人可於限期前在食環署網站登記自願性質檢測服務，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。詳情可瀏覽食環署網頁（www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/covid19_test/info_20200926.html）。食環署與酒吧業界亦已交換意見，並會採取有效方法以增加酒吧／酒館業界員工的參與率。

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責任編輯：楊玉珠