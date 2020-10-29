【孝順女】黃芷晴喪母後首次出席公開活動　感激苗僑偉夫婦助黃日華走出陰霾

▲ 黃芷晴與黃日華漸漸走出傷痛。

昨日（8月28日），黃芷晴自母親梁潔華5月不敵病魔離世後，首度出席公開活動。面對傳媒，黃芷晴透露自己和爸爸黃日華已漸走出傷痛。黃芷晴同時表示感情「三哥」苗僑偉夫婦對自己和爸爸的照顧。

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▲ 早前黃芷晴為爸爸黃日華慶祝生日。（黃芷晴IG）

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走出喪妻之痛

2013年，黃日華太太梁潔華證實患上白血病，黃日華陪妻抗癌6年多，可惜在今年5月，梁潔華不敵病魔離世。

黃芷晴昨日出席活動時表示，在媽媽剛離開的日子最難捱，加上受疫情影響，只能留在家中。

尚幸三哥苗僑偉常陪爸爸聊天，三嫂戚美珍經常招呼黃日華父女到家中作客，陪伴他們走出失去親人的痛苦。

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黃芷晴更透露爸爸現時為拍攝積極減磅，也恢復做運動和踢波，不過同時表示黃日華的戒煙離目標，仍屬需要努力的階段。

另外，現時單身的黃芷晴表示，現在不著急找另一半，媽媽生前也著她不要心急，可以慢慢找合適的對象。

▲ 黃芷晴喪母後首次出席公開活動。（東星圖片）

孝順的黃芷晴，在媽媽離開時曾撰文：「我也會帶著您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去，照料那位疼愛了您四十年的人！我非常愛您，我最勇敢的女皇, 希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒。」

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