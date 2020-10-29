  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 11:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孝順女】黃芷晴喪母後首次出席公開活動　感激苗僑偉夫婦助黃日華走出陰霾

娛樂 10:36 2020/10/29

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

黃芷晴與黃日華漸漸走出傷痛。

昨日（8月28日），黃芷晴自母親梁潔華5月不敵病魔離世後，首度出席公開活動。面對傳媒，黃芷晴透露自己和爸爸黃日華已漸走出傷痛。黃芷晴同時表示感情「三哥」苗僑偉夫婦對自己和爸爸的照顧。

苗僑偉女兒成功進軍荷里活　苗彤拒父蔭靠自己實力入行

早前黃芷晴為爸爸黃日華慶祝生日。（黃芷晴IG）

黃芷晴為亡母製大戲服作生忌禮物　承諾照顧父親黃日華

走出喪妻之痛

2013年，黃日華太太梁潔華證實患上白血病，黃日華陪妻抗癌6年多，可惜在今年5月，梁潔華不敵病魔離世。

黃芷晴昨日出席活動時表示，在媽媽剛離開的日子最難捱，加上受疫情影響，只能留在家中。

尚幸三哥苗僑偉常陪爸爸聊天，三嫂戚美珍經常招呼黃日華父女到家中作客，陪伴他們走出失去親人的痛苦。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【難忘愛妻】黃日華59歲生日獲愛女送蛋糕慶祝　華哥紀念亡妻親製馬賽克畫

黃芷晴更透露爸爸現時為拍攝積極減磅，也恢復做運動和踢波，不過同時表示黃日華的戒煙離目標，仍屬需要努力的階段。

另外，現時單身的黃芷晴表示，現在不著急找另一半，媽媽生前也著她不要心急，可以慢慢找合適的對象。

黃芷晴喪母後首次出席公開活動。（東星圖片）

孝順的黃芷晴，在媽媽離開時曾撰文：「我也會帶著您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去，照料那位疼愛了您四十年的人！我非常愛您，我最勇敢的女皇, 希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬追星

相關文章

【準新娘】姜麗文婚禮受疫情影響延期　婚期變情不變：我們已認定了對方【有片】
11:41 2020/10/21
【準新娘】姜麗文婚禮受疫情影響延期　婚期變情不變：我們已認定了對方【有片】
【抑鬱無罪】姜麗文獲未婚夫悉心照顧共抗鬱抑症　Lesley：愛你的人會願意了解你
18:23 2020/10/23
【抑鬱無罪】姜麗文獲未婚夫悉心照顧共抗鬱抑症　Lesley：愛你的人會願意了解你
【林子博喪妻】深宵緬懷一家四口溫馨用餐　子博緊記亡妻董燕君叮囑：要齊齊整整地吃飯【有片】
14:33 2020/10/26
【林子博喪妻】深宵緬懷一家四口溫馨用餐　子博緊記亡妻董燕君叮囑：要齊齊整整地吃飯【有片】
黃日華 黃芷晴 梁潔華 苗僑偉 戚美珍 娛樂人物職業 演員 星二代 電視劇 疫情

最高瀏覽

【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
14:25 2020/10/28
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
今日 06:00
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了
13:12 2020/10/28
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了