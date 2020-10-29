【停薪留職】旅遊業料大規模旅行社會陸續公布停薪留職計劃　受影響人數達千人

▲ 新華旅遊向全體員工發信，指年底12月份起分階段停薪留職至明年5月。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情未止，本港旅遊業被冰封多月，有逾40年歷史的新華旅遊向全體員工發信，指年底12月份起分階段停薪留職至明年5月，料約300個員工受影響，有員工坦言感到無奈。詳情即看：【下一頁】

旅議會指，旅行社在疫下「撑得好辛苦」，憂停薪留職或裁員潮會續現；業界稱本地遊對改善旅行社經營作用有限，盼港府盡快通關，業界預料不少旅行社會陸續公布停薪留職計劃。

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會總幹事湯劍生今日（29日）在電台節目上表示，出受疫情影響，本港已沒有任何旅遊團，領隊在今年農曆年後已一直放無薪假，「一直零收入」，因此早有心理準備，他估計未來一、兩天會有多兩至三間比較大規模的旅行社，會公布相關員工停薪留職計劃，預料受影響人數約1,000人。

他表示在新華旅遊前日出通告後，昨日已相繼有旅行社放風，稱未來需要員工停薪留職、裁員，甚至會倒閉，相信旅行社內部商討已久，會分階段進行，再視乎市道如何。

至於旅遊業從業員何去何從? 湯劍生指出部分從業員轉行做散工，包括保安、機場貨運等，如果沒有額外附加條件，相信從業員都傾向簽署停薪留職的同意書。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋