【鼻敏感】7歲女童鼻敏感致口臭　拆廁所牆身驚見糞水發霉黴菌惹禍

▲ 女童鼻敏感的致敏原，原來就是家居廁所牆身的黴菌。

近日轉入秋冬季，鼻敏感又容易發作，影響日常生活。有台灣女童更因鼻敏感，導致口臭、雙眼亦經常紅腫痕癢，令她遭受同學欺負。醫生檢查後，懷疑女童的鼻敏感是家居環境所致，原來其住所樓上滲糞水，廁所牆身發霉，揭發女童的致敏原為黴菌類。

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬近日在電視節目《醫師好辣》分享，有名媽媽帶7歲女兒求診，女兒受鼻敏感困擾多年，經常張口幫助呼吸，導致口臭問題，加上眼睛經常痕癢，揉眼導致雙眼紅腫，同學紛紛嘲笑她是「掉到糞坑的麵包超人」，令她非常難受，甚麼抗拒上學。

驚見廁所牆身滲糞水

要治療鼻敏感，先要知道致敏原，一般來說，大多數過敏兒童都是塵蟎超標，惟吳醫生為女童進行過敏測試，卻發現女童是黴菌類超標，懷疑因家居環境所致，開藥後著她回家觀察。

當媽媽帶女兒覆診時表示，女兒服藥後鼻敏感情況有改善，但每當睡覺時靠近廁所一側，鼻敏感又開始發作。於是家人聘請裝修工人拆掉廁所牆身檢查，發現牆壁有一大片發霉，且滲出帶惡臭的黑色水，原來因為樓上地板老舊裂開，每當如廁沖水後，糞水就會向下滲，導致大量黴菌滋生。找出了女童的鼻敏感致敏原，父母將整個廁所翻新後，女童的情況就大為改善。

同場加映：舒緩鼻敏感湯水茶療









鼻敏感舒緩方法

根據衞生署的資料，鼻敏感即是「過敏性鼻炎」，是指眼、鼻、咽、喉等對一些物質（過敏原）引起敏感反應，主要分為兩類，包括季節性，例如花粉引起的過敏；亦有終年性，即灰塵、黴菌、毛髮等引起的過敏。

衞生署指出，過敏性鼻炎並無根治方法，主要是預防病發、緩和病發時的徵狀。過敏性鼻炎的徵狀多屬短暫，一般不須特別治理亦會自動減退。

若有需要或徵狀嚴重時，可請教醫生和按其指示正確使用藥物，包括：內服抗敏感藥物（會令人昏睡，宜在睡前服用，避免上課前服食）、滴鼻藥水、類固醇鼻噴霧劑。若眼部痕癢，可用冷水毛巾敷眼，或按醫生指示滴用眼藥水。

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責任編輯：王明芳