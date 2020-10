【貓奴注意】貓 ‧ 美術館首次登陸香港北角匯　貓奴可夥貓主子進場賞61幅貓創名畫

▲ 「貓.美術館」香港站@北角匯即將於2020年11月至2021年1月舉行。(貓美術館提供)

貓奴密切注意,萬眾期待的「貓‧美術館——CAT ART世界名畫展」在日本、台灣作巡迴展覽後,終於即將首度登陸香港,在港島最新的大型人氣商場北角匯1至3期,陪你過一個Merry CATsmas!!是次展覽更可帶貓貓進場一同參與,各位貓奴,約定貓主子,屆時好生伺候同樂啊!

「貓美術館 – CAT ART世界名畫展」,將展出61幅世界名畫,全部畫中人會變身貓主角,當中包括為人熟悉的世界名畫《蒙羅麗莎》、《大碗島的星期天下午》、《吶喊》、《耳朵受傷的喵谷自畫像》、《貓納斯的誕生》、《貓的晚餐祈禱》、《戴珍珠耳環的少女貓》等,描繪出各式各樣「貓態」,療癒感爆錶!

▲ 日本知名畫家山本修(Shu Yamamoto)與他的貓創畫作《蒙羅麗莎》。(山本修ig圖片)

▲ 畫家的貓與他貓創梵高的名作《The Painter on His Way to Work》(山本修ig圖片)

61幅向世界名畫致敬的貓創畫作,是由日本知名畫家山本修(Shu Yamamoto)所創作,他生於1948年,本名山本俊一,1971年畢業於日本愛知縣立藝術大學後,1983年取得永住權而移居美國。除了插畫,還從事旅行業和翻譯業。從2007年開始,將世界名畫改以貓為主題繪製,至今已多次舉辦個展,並出版多本作品集。

山本修第一次與貓咪邂逅的時刻,原來是在國小的時候,家裏已經養貓,他表示,可能因為自己是獨生子,父母想要讓貓當他的玩伴,所以才養的也說不定,也因如此,就與貓結下不解之緣了。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「貓.美術館」香港站@北角匯即將於2020年11月至2021年1月舉行,屆時北角匯將變身喵の藝術世界,帶領全人類以貓的視覺欣賞橫跨文藝復興、巴洛克以至20世紀美術等八個時期的CAT ART世界名畫,香港站展覽不僅有多幅平面貓作,更有貓作3D立體化的大型裝置、獨家為香港創作的全新作品首次登場等等,在這「貓的藝文世界」,一眾貓奴可走進畫中,成為名畫中的一分子,拍下聖誕萌照,更可在場內換領一系列喵精品,過一個最治癒、最窩心的CATsmas!

記者:Elenor