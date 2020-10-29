【貓奴注意】貓 ‧ 美術館首次登陸香港北角匯　貓奴可夥貓主子進場賞61幅貓創名畫

▲ 「貓．美術館」香港站@北角匯即將於2020年11月至2021年1月舉行。（貓美術館提供）

貓奴密切注意，萬眾期待的「貓‧美術館——CAT ART世界名畫展」在日本、台灣作巡迴展覽後，終於即將首度登陸香港，在港島最新的大型人氣商場北角匯1至3期，陪你過一個Merry CATsmas！！是次展覽更可帶貓貓進場一同參與，各位貓奴，約定貓主子，屆時好生伺候同樂啊！

「貓美術館 – CAT ART世界名畫展」，將展出61幅世界名畫，全部畫中人會變身貓主角，當中包括為人熟悉的世界名畫《蒙羅麗莎》、《大碗島的星期天下午》、《吶喊》、《耳朵受傷的喵谷自畫像》、《貓納斯的誕生》、《貓的晚餐祈禱》、《戴珍珠耳環的少女貓》等，描繪出各式各樣「貓態」，療癒感爆錶！

▲ 日本知名畫家山本修（Shu Yamamoto）與他的貓創畫作《蒙羅麗莎》。（山本修ig圖片）

▲ 畫家的貓與他貓創梵高的名作《The Painter on His Way to Work》（山本修ig圖片）

61幅向世界名畫致敬的貓創畫作，是由日本知名畫家山本修（Shu Yamamoto）所創作，他生於1948年，本名山本俊一，1971年畢業於日本愛知縣立藝術大學後，1983年取得永住權而移居美國。除了插畫，還從事旅行業和翻譯業。從2007年開始，將世界名畫改以貓為主題繪製，至今已多次舉辦個展，並出版多本作品集。

山本修第一次與貓咪邂逅的時刻，原來是在國小的時候，家裏已經養貓，他表示，可能因為自己是獨生子，父母想要讓貓當他的玩伴，所以才養的也說不定，也因如此，就與貓結下不解之緣了。

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「貓．美術館」香港站@北角匯即將於2020年11月至2021年1月舉行，屆時北角匯將變身喵の藝術世界，帶領全人類以貓的視覺欣賞橫跨文藝復興、巴洛克以至20世紀美術等八個時期的CAT ART世界名畫，香港站展覽不僅有多幅平面貓作，更有貓作3D立體化的大型裝置、獨家為香港創作的全新作品首次登場等等，在這「貓的藝文世界」，一眾貓奴可走進畫中，成為名畫中的一分子，拍下聖誕萌照，更可在場內換領一系列喵精品，過一個最治癒、最窩心的CATsmas！

記者：Elenor