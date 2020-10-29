新冠肺炎對子女移居的影響

子女現已回校上課，香港市民也在談論第四波疫情的出現。這將為對電子學習感到厭倦，數月來一直考慮搬離香港的家庭帶來怎樣的影響？

對於有年邁父母或兄弟姊妹在海外居住的家庭，許多人已選擇移居至距離至親更近的地方。今年早些時候，一些擔心子女在香港染病的家庭，決定暫時離港，前往如英、法等地。雖然當地學校如常運作，但當時確診個案數字較低，讓他們更感安心。只是短短數月，情況已不如以往！

然而，對於已分居或離婚的家長而言，移居絕非一件容易的事。在大多數情況下，父母雙方在分居或離婚後保留著「共同管養權」，一同為子女的所有重大福利作出決定。例如其中一方家長不能單方面為子女轉校；若希望與子女一同移居，則需獲得另一方家長的同意，或獲頒法庭命令。除非另一方家長願意一同移居，否則對方通常不會同意。更甚的是，在某些情況下，有父母可能因感到絕望而採取了不正當手段安排子女移居，從而觸發了1980年《海牙公約》下的綁架訴訟。

面對移居申請時，新冠疫情、留港和移居海外的風險平衡，將在何種程度上影響法官的決定？任何法官都無法輕易作出讓子女永久地搬到另一個國家，而遠離與父或母一方的決定。

法庭會在將子女的福利放在首位的同時，考慮以下一系列因素，包括：

動機

對於尋求移居海外的父母沒有推定。關鍵在於是否有真誠的動機作這舉動，而不是純粹希望以移居限制孩子與留港家長之間的接觸。

移居計劃書及實際安排

法庭將仔細審閲呈上的計劃書。計劃書應經過深入研究和調查，而法庭會將子女的未來居住地、所就讀學校、留港家長的探視安排、子女在當地的開支納入考慮範圍。

對子女和申請人的影響

法庭將考慮另一方家長減少探視對子女的影響，及對申請人的潛在影響，例如若移居申請被拒，是否會影響申請人的新配偶或家庭。

我們難以評估新冠疫情將如何影響法官的決定。儘管我們希望疫情早日結束，但鑒於各地疫情持續，因此單單基於疫情而提出的移居申請不太可能會成功。如要提交移居申請，當中需要列明其他理據充分的原因，以證明長期移居符合子女的最大利益。

▲ 衛達仕律師事務所資深律師Vanessa Duff (Mitchell)