【藝人發聲】森美劉心悠李施嬅齊呼籲市民聯署　冀終止野生動物貿易救救犀牛鯊魚

▲ 位藝人如森美、劉心悠、李施嬅、何超蓮、薛凱琪、周柏豪、吳業坤、鄭融、方力申、文詠珊攜手公開籌集100萬個簽名為野生動物發聲。（相片：希慎廣場提供）

野生動物如犀牛、鯊魚、穿山甲、海龜等，正因非法獵殺而面臨瀕臨絕種。有見及此，多位藝人如森美、劉心悠、李施嬅、何超蓮、薛凱琪、周柏豪、吳業坤、鄭融、方力申、文詠珊攜手公開籌集100萬個簽名為野生動物發聲，呼籲市民終止野生動物貿易#EndTheTrade。

▲ 劉心悠公開籌集簽名呼籲停止野生動物買賣。（相片：希慎廣場提供）

▲ 李施嬅公開籌集簽名呼籲停止野生動物買賣。（相片：希慎廣場提供）

因過度獵殺嚴重，全球犀牛數量現已少於3萬隻，其中北方白犀牛更只剩下2隻雌性，而因為人類對魚翅的需求，亦導致每年7300條、即每秒鐘有2.3條鯊魚被殺害 。全球被非法走私販賣最多的哺乳類動物穿山甲，每年超過10萬隻遭捕殺。

另一方面，在今次新冠疫情全球大爆發下，亦可見到野生動物貿易為原本存在於野生動物身上的病原體提供絕佳機會去尋找新宿主——人類。

因此，全球野生動物保護組織、國際野生生物保護學會及WildAid野生救援聯合發起#EndTheTrade保育項目，最終目標是籌集100萬個聯署，促請各地政府立法禁止由野生動物買賣引發的商業貿易。項目至今已獲全球多達400個非政府組織的認可。

藝人填色3D動物模型

#EndTheTrade保育之旅終於來到香港，並將於11月4日至22日於銅鑼灣希慎廣場及利園二期舉辦，活動包括期間限定店、主題展覽及兒童工作坊。

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限定店將展出Land Rover的旗艦越野車Discovery，打造成探險營地。主題展品和商品包括藝人親手填色的3D立體野生動物摺紙模型，以及各款摺紙模型。而店內部分商品收益將捐贈予WildAid野生救援作保育經費。

限定店亦會同時展出10位藝人穿上#ENDTHETRADE T恤及手持3D立體野生動物摺紙模型的宣傳照，共同提醒及呼籲大眾關注野生動物保育。

利園二期2樓的主題展覽區將展出一比一的犀牛紙藝品，而Yum Me Play亦與Maggie & Rose合作，於11月4日27日期間開放多個互動野生工作坊，活動包括互動遊戲及小劇場、藝術遊戲中、烘培班製作動物造型曲奇，讓小朋友放電之餘又能了解野生動物。

期間限定店

地點：希慎廣場地面（啟超道入口）

時間：11am – 8pm

網址：www.yumme.com.hk

記者：陸明敏