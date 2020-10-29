【多技傍身】高薪厚職女強人密密進修不同課程 查小欣：一技傍身已不足夠

▲ 女強人密密考牌，多技傍身。

「不要將所有雞蛋放在一個籃子裏」，今次疫情證明這是永恒的道理，疫情亦說明只有一技傍身是不足夠的。

這場疫情戰，顛覆了很多傳統觀念。買舖收租向被認為是最佳投資，邊收租邊等舖位升值，好運氣的話，幾個月便大賺一筆，多守幾年，賺幾倍。天曉得疫情打擊經濟，昔日的消費旺區，出現結業潮，十室九空，舖位身價大跌，有旺舖以十分一價錢也租不出，靠收租供舖的業主更大失預算。

單一經營的酒吧，在限聚令下要停市，零收入，叫苦連天，兼營酒吧和餐廳的尚可開門做餐飲。不少食肆向來不送外賣，現在主要收入來自外賣。專做遊客生意、忽略本地遊的旅行社，要改變方針，吸引本地客。零售業由實體店轉戰網店。老師要與時並進，教書工具由黑板變為電腦軟件。

當紅藝人也不能倖免，沒工開、零收入，要加入網紅行列做直播推銷產品。本來是「月球人」（每月有七位數字收入）的醫生，診所變得門庭冷清。最為震撼，是擁有幾十年歷史的航空公司，一夜間宣布停飛，KA航班從此消失。

凡此種種，令人大感世事難料，就如誰又會想到，疫情肆虐下，剎停一切，現在只望一切盡早回復正常，可以正常開工、開市、上學。

此情此景，不禁想起一位朋友，她身居要職，工作繁重，仍抽空去學沖咖啡、學沖絲襪奶茶、上品茶課程，甚至連保安牌也考了，仍不斷報讀各種課程，跟工作有關的、無關的都讀。她說，既可長知識，增話題外，也可傍身。對，今日高薪厚職不代表可以做到退休，競爭激烈下，單一技能傍身不足夠，要向她學習，報讀一些課程，未必用得着，卻是一種修練。尤其這段時間，活動少了，正是修練好時機。

全文刊於《經濟日報》，原題為「一技傍身怎足夠？」