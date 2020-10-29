【屯門公園大媽】屯門公園大媽轉陣潮玩IG　娜娜最新水手服造型曝光

屯門公園大媽勁歌熱舞擾民曾引起社會廣泛關注，屯門區議會2019年7月已通過促使政府取消屯門公園「自娛區」，令賣唱亂舞大媽暫時收斂，加上疫情關係，除進軍抖音搵食外，娜娜亦轉陣活躍於IG，近日更在IG上傳最新水手服造型，走o靚模路線，招攬粉絲follow！

屯門公園衛生關注組昨在facebook專頁發帖，稱

自從康文署修改遊樂場條例後，屯門公園已回復番昔日既平靜，雖然仍有部分大媽轉場去其他地方繼續搵食，但三公主，喻米英，娜娜這些大媽已各散東西，當中最吸睛的娜娜，或受疫情影響，近期開始轉行，走o靚模路線，密密接拍私影。

唔知黎緊會唔會出寫真集呢，我諗佢既頭號fans HAPPY伯都一定會買番十幾本撐場！

▲ 娜娜水手服造型。（相片來源：娜娜IG）

從娜娜IG可見，日前上傳最新水手服造型，明顯有P圖，與原本樣差距甚大。其實，「娜娜」早於2015年已開設IG，但一直甚少更新，至今僅上載57則貼文，大部分都是自拍照，從照片可見「娜娜」明顯使用了美顏濾鏡，不但令皮膚白至反光，更有一個尖下巴及一雙大得不合比例的眼睛，有網民甚至留言指「完全唔同咗樣」。

「娜娜」的IG至今約有逾7000名粉絲追蹤，而「娜娜」追蹤的專頁則有60個，當中包括韓國歌手IU及T.O.P.，台灣跳舞天后蔡依琳，未知是否向一眾歌手取經改善唱功及舞功。

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曾引起網絡高度關注的「娜娜」，自從去年12月再次上載影片，在屯門公園騷首弄姿地載歌載舞後已全面回歸。當時「娜娜」染了新髮色，但打扮依舊性感，並露出有紋身的小蠻腰，在巨大音響的配樂下，扭腰賣唱，樂在其中。

1月2日有網民拍到「娜娜」拉隊轉場到中環碼頭大唱金曲。從影片可見，「娜娜」身穿低胸短裙高跟鞋，在強勁音響中又扭又跳，而且手中有多封利是。另一邊則見到久未露面的Happy伯頭戴Cap帽，身穿藍色西裝、粉紅色恤衫，在「娜娜」前面大跳十字舞步，非常興奮。

責任編輯：羅嘉欣

