【蟎蟲作怪】26歲OL植假睫毛後眼皮紅腫發腫　疑消毒不周致睫毛根部長滿蟎蟲

▲ 26歲OL植假睫毛後眼皮紅腫發腫，懷疑消毒不周，導致睫毛根部長滿蟎蟲。

貪靚又想省卻化妝時間，不少女士會選擇植假睫毛，但如消毒不周，隨時會引發細菌或寄生蟲感染。內地一名26歲OL日前感到眼皮紅腫發癢，於是到眼科求診，意外發現睫毛根部有一條條蟎蟲蠕動，連真睫毛也快掉光。醫生詢問下，懷疑是植假睫毛時消毒不嚴格，致蟎蟲交叉感染。

據《澎湃新聞》報道，浙江溫州26歲女子小陳會定期到美容院植假睫毛，最近一次植睫毛後，小陳的眼皮瘙癢、充血腫脹，不只假睫毛，連真睫毛亦快掉光。她於是到眼科求診，經醫生檢查確診是蠕形蟎感染引起的瞼緣炎。

醫生稱，小陳可能是植假睫毛時消毒不嚴格，導致蟎蟲交叉感染。小陳還向醫生表示，由於害怕植假睫毛後，睫毛會掉得更快，所以洗臉時不會太留意清潔眼周，結果情況更一發不可收拾。

醫生指出，因小陳未認真清潔眼周位置，時間一長，導致眼瞼堆積皮脂和代謝產物，反復植睫毛時使用的膠水也會刺激瞼緣皮膚，多重因素疊加才引致發病。

醫生：可致惡菌入眼失明

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪表示，若眼睛正在發炎，不應種植眼睫毛。種植後亦須用洗眼藥水，或抹眼的特製紙巾清潔眼睛，否則或會導致眼睛發炎。

若屬於輕微發炎，眼皮會紅腫、疼痛。若眼睛感染惡菌，例如：金黃葡萄球菌、綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），細菌入眼，有機會令眼睛含膿，並影響視網膜、視覺神經。抵抗不足的人士，細菌入眼後，可於8至10小時內失明。

若惡菌經視覺神經走入血管，繼而進入腦部，會導致不同程度的影響。若手腳的控制受影響，病人輕則抽筋，重則癱瘓。若聽覺受影響，有機會導致失聰。另外還會影響肌肉，導致抽筋；也會影響排便功能，導致失禁。若惡菌走到面部，面部或會腫脹，需要放膿，也有可能會「毀容」。

周醫生不建議種植眼睫毛，若要種植，亦應找商譽好的診所，並觀察對方的處理手法是否令人安心。種植後，須好好清潔眼部；若有不適，則需盡早求醫。

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每個人臉上也有蟎蟲

台灣皮膚科醫生羅棋守曾表示，幾乎每個人的面部也會找到蠕形蟎蟲：「人類的蠕形蟎蟲主要分為毛囊蠕形蟎與皮脂腺蠕形蟎，大小約0.3公厘，前者生活於毛囊，後者生活在毛囊旁的皮脂腺。」

蠕形蟎蟲依靠皮膚的角質及皮膚分泌的皮脂維生，一般情況下對皮膚無害。他又指，正常人蟲量每平方公方（編按：平方厘米/cm²）約在5隻以下，而在酒糟患者，尤其是丘疹膿皰型的患者的平均蟲量往往比正常人高到18倍之多。曾有患者面部有52隻，令她皮膚極度刺癢不適。羅醫生表示，需做好日常面部清潔工作。

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責任編輯：羅嘉欣