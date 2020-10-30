【波子青提】大熱波子青提外皮爆脆　營養師提醒有兩類人宜少吃波子青提

▲ 波子青提外皮的白色粉末是天然果粉，愈多愈新鮮。

波子青提外皮爆脆，口感爽甜，大受港人歡迎。波子青提糖分高嗎？每次適宜吃多少？TOPick請來「營亮健康營養中心」註冊營養師黃翠萍（Frances）講解波子青提的營養價值、是否屬於高糖水果、怎樣吃得更有營養，並教大家保鮮小貼士。她又提醒，有兩類人宜少吃波子青提。

波子青提營養素

Frances表示，波子青提和其他青色提子的營養素相若：

▲ 註冊營養師黃翠萍（Frances）講解波子青提的營養價值。

含豐富多酚類的抗氧化物：可抵抗游離基的侵害，有助增強免疫力，延緩衰老。經常食用，或可減低患代謝綜合症風險、預防肥胖及二型糖尿病、保護肝臟、提升心血管健康、預防癌症。「多酚」主要存於波子青提的果皮上。



含豐富β-胡蘿蔔素：β-胡蘿蔔素進入身體後，會轉化為維他命A，可保護視力，預防夜盲症病，對於經常使用手機、電腦的人士特別有益處。



含豐富維他命A：有助增強免疫力，促進細胞生長及維持皮膚健康，對美顏有一定作用。



含豐富鉀質：有助控制高血壓

Frances續指，波子青提獨有的薄脆果皮，會吸引不喜歡吃提子皮的人連皮吃下。

波子青提是高糖水果？

▲ 註冊營養師黃翠萍（Frances）列出波子青提的糖分含量。

Frances表示，一般來說，提子的糖分比其他水果較多，比橙多近70%糖分，也比雪梨多1倍。不同品種的提子，含糖量相差不大。各種青提每100克大約只相差1至2克糖。

根據水果商販提供的資料，現時（10月）波子青提糖度約有17-18度，日本香印或晴王糖度約18-20度。糖度是由水果的蔗糖計算出來，但水果還含有果糖和葡萄糖，所以不能以糖度來判斷不同品種提子的糖分高低。

糖度與人類味覺的甜度也未必相稱，因為甜度會受果膠、果酸及果肉質感和糖酸比例影響，所以亦不能靠味覺去判斷有幾高糖。

波子青提是高升糖水果？

根據美國糖尿病協會的指引，升糖指數（Glycemic Index, GI）分為高中低三個水平：

低升糖：升糖指數 55或以下

中升糖：升糖指數 55至69

高升糖：升糖指數 70和以上

有甚麼會影響升糖值？除了水果所含的葡萄糖量，膳食纖維含量、水果熟成度、酸鹼度、是否經過加工或烹調這些因素也會影響升糖值。提子連皮計算，升糖值為53，算是低升糖值的水果。事實上，大部份水果也屬於低或中升糖值，例如，梨升糖值為38，橙升糖值為40。

水果含果糖，果糖的代謝途徑與其他種類不同。經消化後，果糖會迅速進入肝部，轉化為三酸甘油脂，增加血脂。若經常進食過量，有機會引發心血管問題，亦較易引發脂肪肝。

食用及保鮮貼士

為何果皮總是有層粉末？Frances解釋：

波子青提外皮上的白色粉末是天然存在的果粉，是保護層，用來防止細菌及昆蟲等破壞提子。外皮上的果粉愈多，即愈是新鮮。

如何保鮮？Frances表示，可以先剪下、清洗要吃的份量；其餘的則保留下來，不要清洗，放在雪櫃，待再吃時才清洗，這樣更能保鮮。

兩類人要慎吃

Frances表示，本港衞生署建議，每人每日應攝取2份水果，即大約一碗波子青提的份量。她提醒，有兩類人要慎吃或不宜食用。

1. 糖尿病患者：選擇水果時，除了要顧及升糖指數，患者也絕不能忽視糖分含量。他們每日只適宜在餐與餐之間，吃半碗波子青提兩次。

2. 慢性腎病患者：由於波子青提是高鉀水果，患慢性腎病患者，尤其是沒進行腹膜透析治療，或現時有血液透析治療的人士可能要避免進食。如有疑問，最好諮詢註冊營養師。

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記者：黃泳欣