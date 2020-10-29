【狠心遺棄】婆婆以膠袋綁3隻貓遺棄元朗垃圾站　好心市民到場不見貓蹤望拾貓者報平安

▲ 有婆婆以膠袋綁3唐貓遺棄於元朗垃圾站。

今年香港遺棄動物的個案不斷，今日（29日）早上8時半，有市民乘搭小巴時目擊一名婆婆以膠袋「盛載」3隻唐貓，並聲稱將會遺棄牠們。最後，婆婆將3隻唐貓遺棄與元朗大樹下附近的垃圾站，有熱心市民從網上得悉消息，隨即前往營救，惟到達時只剩下膠袋及繩子，不見貓蹤，疑有好心人已營救遺棄貓貓，望拾貓者報平安。



一位網民於Facebook「群組貓貓狗狗保護及領養區(香港)」發帖並上載相片，從相片顯示，一位婆婆正在乘搭小巴，而她手上則握著一個膠袋，膠袋內有3隻唐貓。網民表示，婆婆在中途下車，遺棄貓隻在垃圾站附近後再上車便說，

無咁多嘢食俾佢地，仲有兩隻捉唔到。

網民估計她有機會再遺棄貓隻。

▲ 婆婆以膠袋綁3唐貓，網民擔心貓隻可能焗死。（Facebook圖片）

市民到場未見貓蹤

有熱心市民從網上討論區得悉消息後，立刻趕到元朗大樹下近塘頭埔牌坊個垃圾站，找尋貓隻。惟市民未見貓隻蹤影，只見「盛載」唐貓的膠袋與繩。市民懷疑有熱心人解開膠袋營救貓隻，呼籲拾貓者報平安。

▲ 熱心市民到場不見貓蹤。（Facebook圖片）

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳