油麻地多層停車場 11月1日起分階段停用
社會 11:05 2020/10/29
運輸署今日（29日）提醒市民，為配合路政署進行中九龍幹線的建造工程，油麻地多層停車場將於11月1日（星期日）起實施第一階段封閉。
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由11月1日凌晨零時零一分起，停車場第六、第七及第八層將會停止使用並永久封閉。相關樓層的停車場使用者須於這些樓層封閉前，將停泊的車輛駛離或駛往停車場第五層或以下其他仍然開放的樓層停泊，否則車輛會被拖走。有關車輛的車主或駕駛者，須繳付相關的泊車費和拖車費。
在實施首階段封閉後，停車場的私家車停車位和電單車停車位數目會分別減至440及66個。停車場的第二階段封閉會於12月1日起實施，屆時停車場第五層亦將會停止使用並永久封閉。由明年一月一日起，停車場將全面封閉並終止營運。運輸署會適時公布下一階段的封閉安排。
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責任編輯：郭家穎