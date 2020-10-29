【煤氣教煑】煤氣公司推全港最強明火專業烹飪平台 內容多元化星級導師分享美食秘笈
留家抗疫，在家煑食，人人都可以化身廚神！香港中華煤氣有限公司 (煤氣公司) 推出全港最強明火專業烹飪平台《Towngas Cooking煤氣教煑》YouTube Channel，透過星級陣容聯手創造不同飲食新「煑」意，內容非常多元化，除了挑選食材，連日常住家菜、西餐、日式料理、韓國菜、泰國菜、法國甜品以至健康滋味素菜的教學均一應俱全！
星級陣容親授開火秘技 公開超過500個煑食靈感
全港最強明火專業烹飪平台《Towngas Cooking煤氣教煑》YouTube Channel星級陣容強勁，包括星級名廚黃亞保、周中、廚藝界秋生哥 Jacques Kagi、法國Disciples Escoffier專業文憑畢業生梁祖堯、星級靚媽陳倩揚、超級奶爸何基佑、星級醫生郭田葰與著名YouTuber 說故事的葡國廚師John Rocha鹹蝦燦與暖男型廚Andy Dark等，將於今年內每天以不同內容主題輪流展示廚藝，內容除了包括好物直播分享外，連材料的基本知識、食材處理、調味與烹飪技巧等竅門與秘訣都一一大公開，即將分享超過500個「煑」題零失敗食譜，讓你健康抗疫，輕易成為烹飪達人。
最強明火專業烹飪平台 雲集高手分享多元化煑食秘笈
香港中華煤氣有限公司零售市務及營業總經理王佩兒女士表示：「近期新冠肺炎疫情反覆，很多市民都減少外出聚餐或用膳，多留在家中親自下廚。根據研究與數據顯示，我們發現『食譜』搜尋量大增，有見及此，煤氣公司特別推出一個全港最強明火專業烹飪平台《Towngas Cooking煤氣教煮》，雲集不同界別人士包括名廚、法國廚藝達人、醫生、親子教育名家及YouTubers等，免費與大家分享煑食心得、烹飪靈感及創意菜式，令大家在疫情期間提升自己廚藝，享受明火煑食的樂趣。這個最強的免費烹飪平台，絕對可以讓大家足不出戶都能成為烹飪高手，齊齊升級做疫境廚神。」
《Towngas Cooking煤氣教煑》YouTube Channel 9-10月份精彩節目包括：
|星期一
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健康Monday
以食得健康為大前題，由醫生郭田葰(Marcus)及《純素 肉食者也滿足的蔬食料理》作者 Mimi Veggie - Doris Wong介紹不同抗疫食譜，選取可以提升免疫系統的食材，配合瘦身的調味及煮法，在家抗疫，都能做到keep住fit！
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由郭田葰教煑
由Mimi Veggie - Doris Wong教煑
|星期二
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姐姐2esy 特訓班
為外傭姐姐提供廚藝特訓班，採用菲律賓語與印尼語教授不同的中式家常菜，輕易煮出美味菜式。
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|星期三
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法廚星期三
邀請法國Disciples Escoffier專業文憑畢業生梁祖堯示範正宗法國菜，充分掌握正宗法國菜烹調基本技巧，不需飛到法國，也不需到法國餐廳，大家都可以煮出法國菜，嘗到法國的味道！
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|星期四
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烹飪Tips4U
名廚教路與掌握烹飪箇中技巧與烹調手勢，還有食材的基本知識，如何挑選、處理方法、怎樣配搭與分量多少，令大家輕易成為美味廚神。
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|星期五
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KOL Friday
由網絡紅人主場，烹調不同創意菜式，做到食香味俱全，更分享自己的下廚心得與樂趣。
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由John Rocha鹹蝦燦教煑
由Andy Dark教煑
|星期六
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星級周末
星級廚師煮食教學，分享不同美食佳餚，還會講解煮食時的疑難雜症，教路簡易零失敗食譜。
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由黃亞保教煑
由周中教煑
|星期日
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Sunday 爸媽
分別找來靚媽與型爸分享親子育兒心得，還以新鮮食材作出不同配搭，帶來煑得健康且富有營養價值的新穎菜式，解決小朋友偏食習慣。
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由陳倩揚教煑
由何基佑教煑
《Towngas Cooking煤氣教煑》 YouTube：
https://www.youtube.com/channel/UCnRAYsxHxDsVrsLP6oi4XEQ