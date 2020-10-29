【煤氣教煑】煤氣公司推全港最強明火專業烹飪平台　內容多元化星級導師分享美食秘笈

留家抗疫，在家煑食，人人都可以化身廚神！香港中華煤氣有限公司 (煤氣公司) 推出全港最強明火專業烹飪平台《Towngas Cooking煤氣教煑》YouTube Channel，透過星級陣容聯手創造不同飲食新「煑」意，內容非常多元化，除了挑選食材，連日常住家菜、西餐、日式料理、韓國菜、泰國菜、法國甜品以至健康滋味素菜的教學均一應俱全！

星級陣容親授開火秘技 公開超過500個煑食靈感

全港最強明火專業烹飪平台《Towngas Cooking煤氣教煑》YouTube Channel星級陣容強勁，包括星級名廚黃亞保、周中、廚藝界秋生哥 Jacques Kagi、法國Disciples Escoffier專業文憑畢業生梁祖堯、星級靚媽陳倩揚、超級奶爸何基佑、星級醫生郭田葰與著名YouTuber 說故事的葡國廚師John Rocha鹹蝦燦與暖男型廚Andy Dark等，將於今年內每天以不同內容主題輪流展示廚藝，內容除了包括好物直播分享外，連材料的基本知識、食材處理、調味與烹飪技巧等竅門與秘訣都一一大公開，即將分享超過500個「煑」題零失敗食譜，讓你健康抗疫，輕易成為烹飪達人。

最強明火專業烹飪平台 雲集高手分享多元化煑食秘笈

香港中華煤氣有限公司零售市務及營業總經理王佩兒女士表示：「近期新冠肺炎疫情反覆，很多市民都減少外出聚餐或用膳，多留在家中親自下廚。根據研究與數據顯示，我們發現『食譜』搜尋量大增，有見及此，煤氣公司特別推出一個全港最強明火專業烹飪平台《Towngas Cooking煤氣教煮》，雲集不同界別人士包括名廚、法國廚藝達人、醫生、親子教育名家及YouTubers等，免費與大家分享煑食心得、烹飪靈感及創意菜式，令大家在疫情期間提升自己廚藝，享受明火煑食的樂趣。這個最強的免費烹飪平台，絕對可以讓大家足不出戶都能成為烹飪高手，齊齊升級做疫境廚神。」

《Towngas Cooking煤氣教煑》YouTube Channel 9-10月份精彩節目包括：

星期一 健康Monday 以食得健康為大前題，由醫生郭田葰(Marcus)及《純素 肉食者也滿足的蔬食料理》作者 Mimi Veggie - Doris Wong介紹不同抗疫食譜，選取可以提升免疫系統的食材，配合瘦身的調味及煮法，在家抗疫，都能做到keep住fit！ 由郭田葰教煑 低脂飽肚健康「無米」炒飯

「防癌大軍」泡菜鍋

抵抗力「爆燈」蘑菇湯

低糖護心養顏意大利麵 由Mimi Veggie - Doris Wong教煑 泰式冬陰功湯

韓式紅燒三德豆腐

咖哩素羊腩煲

三色素鰻卷 星期二 姐姐2esy 特訓班 為外傭姐姐提供廚藝特訓班，採用菲律賓語與印尼語教授不同的中式家常菜，輕易煮出美味菜式。 如何挑選及處理節瓜與西蘭花

家庭菜單設計

松子魚的處理與烹調方法

示範製作豬肉碎三色豆滑溜蒸蛋秘技 星期三 法廚星期三 邀請法國Disciples Escoffier專業文憑畢業生梁祖堯示範正宗法國菜，充分掌握正宗法國菜烹調基本技巧，不需飛到法國，也不需到法國餐廳，大家都可以煮出法國菜，嘗到法國的味道！ 法式煎龍脷 配黑橄欖汁

普羅旺斯燉菜蛋批 (Ratatouille Quiche)

法式獵人雞，配蘑菇醬汁

海鹽檸檬馬德蓮 Lemon Madeline 星期四 烹飪Tips4U 名廚教路與掌握烹飪箇中技巧與烹調手勢，還有食材的基本知識，如何挑選、處理方法、怎樣配搭與分量多少，令大家輕易成為美味廚神。 輝哥教室

優質乾鮑篇

燕窩篇

花膠簡易浸發方法

海參簡易浸發方法

日本冬菇遊

元貝篇

蟲草篇

如何揀臘味

蠔豉篇 星期五 KOL Friday 由網絡紅人主場，烹調不同創意菜式，做到食香味俱全，更分享自己的下廚心得與樂趣。 由John Rocha鹹蝦燦教煑 葡式Piri Piri 火焰大蝦配紅椒非洲小米

葡式鐡板和牛串燒

古法西洋鑊炒米粉 由Andy Dark教煑 韓式黃豆芽湯飯 (+韓式蒸蛋)

西班牙油條雪糕杯

日式咖喱奄列蛋包飯 星期六 星級周末 星級廚師煮食教學，分享不同美食佳餚，還會講解煮食時的疑難雜症，教路簡易零失敗食譜。 由黃亞保教煑 黑松露牛乳西施帶子

脆皮德國鹹豬手

蕃茄煮立鱗馬頭魚 由周中教煑 酒釀味噌燒雞

黃魚燴麵

豬八怪（川式尖椒五花腩肉串）

牛魔王（番茄肉碎生菜包）

酒釀味噌燒

榴包雞（榴槤多士） 星期日 Sunday 爸媽 分別找來靚媽與型爸分享親子育兒心得，還以新鮮食材作出不同配搭，帶來煑得健康且富有營養價值的新穎菜式，解決小朋友偏食習慣。 由陳倩揚教煑 如何提升在家學習動機

親子丼

孩子停課 x 家長WFH 親子關係新體驗 (如何調適時間安排活動及情緒管理）

牛肉丼+溫泉蛋

如何安排在家學習時間表

日式花花豚肉鍋

家長如何調整期望

日式漢堡咖喱飯 由何基佑教煑 財商：從飲食分辨「需要和想要」

繽紛牛肋扒三文治

管教：孩子揀飲擇食怎麼辦？

青醬雞柳意粉

親子：閱讀繪本的好處

炸魚手指薯條

家長：控制資源而不是控制孩子

蘋果金寶

《Towngas Cooking煤氣教煑》 YouTube：

https://www.youtube.com/channel/UCnRAYsxHxDsVrsLP6oi4XEQ