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【暖男爸爸】方皓玟翻唱《我代你哭》+鄭中基金曲《無賴》　余香凝演亡妻劇情感人獲讚

娛樂 12:39 2020/10/29

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ViuTV新劇《暖男爸爸》內有不少經典金曲。

ViuTV新劇《暖男爸爸》本周一（10月26日）首播，單親爸爸阿榮（鄭中基飾）懷念亡妻鯨魚（余香凝飾）一幕十分感人，並以鄭中基的經典金曲《無賴》作配樂，更為催淚。《暖男爸爸》的主題曲《My Only One》和片尾曲《    我代你哭》分別由鄭中基主唱及方皓玟翻唱，悅耳旋律配合入肉歌詞同樣觸動觀眾的心。

昨晚（10月28日）播出的第3集《暖男爸爸》揭開了余香凝的真正身份，她就是鄭中基劇中的亡妻。

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【暖男爸爸】鄭中基劇中兒子超搶鏡　「暴龍哥」JuJu天真自然大獲好評【多圖】

《暖男爸爸》劇情感人

不少觀眾一直猜測余香凝飾演的角色是誰，直到真相揭忠後方得悉「她」並非於現實中存在，僅存在於阿榮的回憶中。當中，阿榮與亡妻鯨魚於大排檔撐枱腳的情節悽美感人。

余香凝昨天在個人社交平台寫道：

「林世榮係一個好人 係一個好好好好嘅人」

鯨魚一早就知道

林世榮有做暖男的潛質

鄭中基亦在個人人社交平台寫道：

可唔可以唔好講「你係一個好人。」？

因為通常都係離別嘅時候先會講，但我未準備好。

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《無賴》+《我代你哭》提升氣氛

劇集於阿榮懷念亡妻之時，播放鄭中基的經典金曲《無賴》，憑歌寄意講述阿榮仍然很掛念亡妻，且不明白對方為何會這麼喜歡自己。

其實，首集播出時也有以鄭中基過往的名曲作配樂用，由方皓玟翻唱的劇集片尾曲《我代你哭》出現於大排檔的畫面上，「就算別離後我亦會痛」，歌詞正好道出了阿榮內心的傷痛，令劇中氣氛大大提升。

撰文 : TOPick柴犬出動

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