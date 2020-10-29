警方聯同澳門司警展開「翊星亅行動　打擊盜用信用咭資料

▲ 網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪會見傳媒。

警方聯同澳門司警展開代號「翊星亅打擊盜用信用咭資料行動，行動中拘捕21男15女，年齡介乎12至59歲，涉嫌以欺騙手段獲得財產被捕，涉及超過200名受害人資料被盜用，涉及66萬金額。

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警方深入調查後，發現於今年3月至8月間，犯罪團夥從不同渠取得受害人信用咭資料，手法包括從釣魚電郵及短訊，或透過浸入電腦系統，騙徒除了以資料網上購物外，亦會於聊天室販賣資料，而於網上購物騙徒會揀選，名貴衣物、電子產品及禮品咭等容易轉售圖利產品。行動中香港警方聯同澳門司警檢取大量電子証物，作日後調查。行動仍持續，不排除會再有人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪呼籲， 市民要留意該類型案件， 第一要定時留意信用卡交易， 如有疑問可聯絡信用卡公司， 第二要保管好個人資料包括信用咭資料， 如遇到短訊電郵，切勿輕易交出個人資料。 警方指網絡世界並非無法可依， 警方會繼續收集情報，打擊各類型科技罪案， 警方重申以欺詐手段獲得財產屬嚴重罪行一經定罪可被判監禁10年。

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記者：黃傑偉