【最後心願】錢國偉的電影夢 鄭丹瑞：拍下「讓人記得我識拍戲」的作品

▲ 錢國偉最後心願是開拍電影。

兩年前，在鄭伊健演唱會後台遇到錢國偉，嚇我一跳，因為他消瘦了許多，他當場安慰我說：「只不過是做一個小手術。」但鑑貌辨色，隱隱然覺得有點不妥，只是他不想說，也就只能暗中希望他吉人天相。未幾，得悉他的病情，知道他正努力跟病魔作戰，我傳短訊給他，要他加油。

去年十月某天，電影公司高層老友叫我去開會，問我可否為錢國偉監製他導演的賀歲片。我數數手指，距離新年不到三個月，那會是一件相當艱巨，甚至近乎不可能的任務，肥仔錢國偉跟我說：「好想讓人記得我識拍戲。」電影公司的好朋友為了要幫錢國偉完成他的心願，左度右度，認為只有賀歲檔期才能夠支持票房，所以特別趕。

當時我二話不說，接下了這個任務，相約錢國偉談了幾遍，賀歲應該拍些甚麼題材？只可惜，時間不等人，最後只好面對根本沒辦法趕及賀歲檔期的現實。本來想把賀歲改為暑假檔，卻遇上疫情，所有工作被迫停頓。

前天消息傳來，錢國偉敵不過癌魔，撒手塵寰，雖然早有心理準備，還是感到傷心，我失去一個好朋友，香港演藝界痛失一個如此有才華的製作人。他製作過的綜藝節目，都收視高企、口碑載道，即使在病魔纏繞下，仍然堅持想拍一部他口中「讓人記得我識拍戲」的作品。肥仔，一路好走，你想拍的那個題材，在心中，時機一到，我一定為你完成心願。

全文刊於《經濟日報》，原題為「心願」