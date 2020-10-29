【舊劇重溫】《天幕下的戀人》14年後重播　回顧鄭嘉穎+周勵淇+黃宗澤青澀樣貌

▲ 《天幕下的戀人》由鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤及唐詩詠主演。

翡翠台深宵追劇時段由昨晚（10月28日）起重播劇集《天幕下的戀人》。由鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤及唐詩詠主演的《天幕下的戀人》，在2006年首播，當時一眾花旦小生可說青春無敵，憑《天幕下的戀人》人氣急升，鄭嘉穎更因此首奪視帝寶座。

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▲ 鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤在劇中有三角戀。

鄭嘉穎周勵淇黃宗澤三角戀

《天幕下的戀人》以當時新落成不久的商場朗豪坊作背景，講述不同男女在商場內邂逅的愛情故事。周勵淇飾演的高逸詩本是商場租戶，與同在商場工作的沈朗（鄭嘉穎飾）相遇相戀，之後因性格不合分手。

之後，高逸詩遇上在商場做保安的權力（黃宗澤飾），二人拍拖至談婚論嫁的階段，但高逸詩卻發現心底裏最愛的仍是沈朗，譜出複雜的三角戀。

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▲ 有傳鄭嘉穎與周勵淇當年戲假情真。

傳鄭嘉穎周勵淇曾拍拖5年

現實中，鄭嘉穎與周勵淇早在2003年拍攝《翡翠戀曲》時便戲假情真傳拍拖，直到《天幕下的戀人》時更被外界認定是一對，不過二人就低調處理感情事，一直未有承認戀情。

之後，有傳鄭嘉穎因與佘詩曼拍《法証先鋒II》拍出真感情，二人暗交，令周勵淇最終於2008年提出分手，結束5年地下情。

現時，鄭嘉穎與周勵淇已各組幸福家庭。鄭嘉穎與陳凱琳於2018年結婚，育有2子。而周勵淇與內地男星傅浤鳴結婚，並於今年榮升媽媽，誕下一子。

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鄭嘉穎首封視帝

周勵淇與黃宗澤拍攝《天幕下的戀人》劇時只有約25歲，外貌清澀，加上鄭嘉穎的靚仔樣，在當年可謂是青春偶像劇之一，牽起不少年青人的追劇熱潮。

《天幕下的戀人》播出後，眾人人急升，鄭嘉穎更憑此劇奪下該年度《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男主角」獎項。雖然當時爭議聲大，但鄭嘉穎繼續努力做好工作，終於再在2011年憑《怒火街頭》再獲視帝。

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同年，他亦憑有份主演的內地劇集《步步驚心》爆紅，現時主力在內地發展，今年就有份參與TVB重頭劇《兒科醫生》的拍攝。

《天幕下的戀人》播出後大熱，TVB又以原班人馬開拍姊妹劇《最美麗的第七天》，劇集風格一改為淒美動人的愛情故事，並遠赴日本拍攝，而《最美麗的第七天》亦將緊接《天幕下的戀人》重播。