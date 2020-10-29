【正能量】腰背彎僂推手推車到銀杏館領飯盒　執紙皮婆婆勉勵：做人最緊要堅強

▲ 執紙皮婆婆勉勵：做人最緊要堅強！

新冠肺炎疫情期間，本港社企「銀杏館」依然堅持定期舉行免費派飯，吸引大批長者排隊領取飯盒，近日有一名個子矮小的執紙皮婆婆，雖然身軀脆弱，但依然堅持每日靠執紙皮維生，靠自己一雙手堅強生活。生活雖苦，但銀杏館的一盒飯，卻為婆婆帶來一點點暖意。

社企銀杏館推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。銀杏館近日在facebook專頁發帖，分享遇到一名領飯盒的婆婆的故事。在上環店，有一位個子矮小的執紙皮婆婆，身軀脆弱，腰背彎僂，頸椎有兩截骨突出，每日都推著手推車前來領「福飯」。原來婆婆一直都依靠賣紙皮維生。

婆婆與派飯義工言談間透露，原來她每日都會外出執紙皮，但通常會下午才「開工」，早上馬路車多。婆婆稱「我通常下晝先至開工，有時一做就做到聽朝」。義工聽到婆婆的說話都感到心痛，眼見婆婆腰骨不好，又要推一輛大手推車，於是問婆婆會否太辛苦，豈料婆婆反而笑著說：

唔辛苦，做人最緊要堅強！

婆婆更答謝派飯義工每日送出飯盒，更笑言飯盒讓她「感覺多咗一份溫暖。」

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義工最後於帖文感慨，長者到晚年理應老有所依，但現今社會卻令無數長者「老來無依」：

社會本應讓老有所依，不過每日卻遇上無數老來無依的長者。看著婆婆靠一雙手堅強活著，心中既帶著敬佩也帶著感慨。

銀杏館派飯社工不時遇到基層小故事，都會在專頁上與大眾分享，希望大家多關心基層及長者。早前有一位獨居伯伯從荃灣走到油麻地，只為到社企「銀杏館」拎免費飯。詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：林卓昕