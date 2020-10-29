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【親子活動】海港城辦戶外咖啡工作坊兼做善事　專家教拉花做Expresso咖啡渣製家品盆栽【內附登記連結】

休閒消費 11:48 2020/10/29

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

廢物再造手作家Azure Yiu以咖啡廢物，製作粉飾家居的環保盆景。（商場提供）

咖啡文化盛行，近年愈來愈多人鑽研咖啡，海港城去年舉辦的烘焙咖啡節《Brew in the City》反應亦非常熱烈，今年商場再度將於「海運觀點」，舉辦內容新穎的戶外咖啡工作坊，有導師教導大家露營時如何在戶外做Espresso、運用咖啡渣製作家居用品、教小朋友用朱古力拉花等等，適合一家大小參與。

    點擊圖片放大
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為推廣咖啡文化，海港城將於10月31日至11月15日期間連續3個周末，於「海運觀點」舉辦戶外咖啡工作坊，參加者可於設有6個特色露營帳篷的草坪上，以嶄新視野體驗咖啡樂趣。商場會請來多位咖啡達人、藝術家、園藝家、手作家、社企及環保團體等，運用咖啡、創意、藝術、環保等元素，每日舉辦兩場各1小時的戶外咖啡工作坊。

《花花草茶工作坊》教你選擇合適及健康的花草拼配，製作秋日花草茶。（商場提供）

咖啡活動包括︰《咖啡風味帶你去旅行》，導師將指導大家選用不插電的濃縮咖啡工具在戶外做Espresso；《親子Latte Art 工作坊》可讓小朋友跟父母一同參與，用上他們最愛的朱古力學習拉花Latte Art；在《環保咖啡盆景 rock & roll》中，將以咖啡廢物製作粉飾家居的環保盆景；《Mango Naoko 貓咪遊維港》就請來愛畫貓咪的著名日籍插畫師Mango Naoko，會跟大家將貓咪及美麗的香港維景繪於環保咖啡杯上；《PlantPlant Movement 工作坊》將由園藝師以日本研發十年的無土綿種植技術，指導大家種植咖啡樹苗……

活動太多未能盡錄，大家可到海港城網頁瀏覽或致電顧客查詢熱線：2118 8666。活動名額有限，需網上登記，先到先得。

戶外咖啡工作坊詳情

日期︰10月31、11月1、7、8、14及15日（星期六及日）

時間︰下午3時至4時、下午4時30分至5時30分

參加辦法︰

1.於網上登記https://forms.gle/RnaEgu8m5pQomqnz8

2.每組參加者(最多4人)繳交報名費港幣$100，收益將全數撥捐香港公益金

記者︰Maria

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