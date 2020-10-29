【全球首宗】孟加拉疑現全球首位三次感染病例　專家分析多次染疫原因

▲ 孟加拉疑現全球首位三次感染病例。

全球新冠肺炎疫情持續，孟加拉疑似出現全球首位3次感染的病例。據了解一名孟加拉醫生先後於今年4月、7月、10月3次確診新冠肺炎，而且第2、3次感染時，身體更虛弱。有中國專家料，有機會是因為醫生抵抗力弱或病毒出現較大程度的突變，但亦有英國專家質疑病例的細節不清晰。

據《央視》報道，孟加拉《當代日報》於26日報導當地有25人出現新冠肺炎2次感染，1人出現3次感染，患者多數為醫護人員。其中3次感染是一名名為Dr. Das的醫生。Das表示，自己先後於4月、7月、10月3次確診。

第1次：

Das於4月第2星期感到發燒、身體酸痛，便做了新冠肺炎檢測。4月18日檢測報告結果呈陽性。當時症狀輕微，在家隔離9日後再檢測，結果轉為陰性。

第2次：

Das於6月最後一星期再出現新冠肺炎症狀，7月2日確診第2次感染。這次，他食慾不振，發燒和身體疼痛的症狀比第一次嚴重。他居家隔離，服用抗生素及退燒藥。於7月21日轉為陰性。並在家裡休息7日後返回醫院工作。

第3次：

Das於10月第2個星期再出現新冠肺炎症狀，於10月17日再呈陽性。體溫在38.3℃到38.9℃間波動，伴有身體疼痛、咳嗽、氣短的症狀。和前兩次感染時相比，身體更虛弱。

孟加拉國流行病學疾病控制與研究學院的官員Dr. A. S. M. Alamgir接受當地媒體訪問時指，在第一次感染後，病毒可能在患者體內進入休眠狀態，所以才導致2次感染。

北京大學公共衛生學院副院長王培玉接受《環球時報》訪問時指出，這是罕見的情況，相信出現3次感染有2個可能：

1. 病人的免疫系統和抵抗力較弱，導致體內抗體只存在一段短時間，導致3次感染。

2. 病毒可能出現較大程度的突變，令原本的產生抗體不能再抵抗病毒。

不過，英國醫學協會醫學學術人員委員會主席Dr David Strain接受《DailyMail》訪問時就質疑個案的真實性，雖然再次感染是絕對可能的，但這個病例並不合理，且細節沒有交代清楚。

他表示，目前最重要是不清楚患者是否感染了3種不同的病毒，並相信該醫生有機會是攜帶了病人的病毒，導致口內出現病毒顆粒（Viral Particles）而呈陽性。他又指，真正的「再次感染」需要進行基因測試，以查看兩個病毒是否略有不同，但孟加拉資源貧乏，更難做這方面的基因檢測。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣