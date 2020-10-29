【疫情嚴竣】英國單日增367亡魂為5個月以來最多 德研關閉全國餐廳酒吧

▲ 英國單日增367亡魂為5個月以來最多，德國正研究關閉全國餐廳酒吧。

歐洲目前正承受第二波新冠肺炎疫情，英國一日內再多367人死於新冠肺炎，為5個月以來的新高。德國疫情同樣持續攀升，且未見緩和。總理默克爾正草擬新一份防疫措施方案，尋求由11月4日（下周三）起，全國餐廳酒吧關門，以遏止疫情蔓延。

英國周二（27日）新增近2.3萬人確診，累計超過90萬人染疫；再多367人死亡，增至4.5萬人病逝。國民保健署（NHS）公布的數據顯示，僅在其中一間醫院，就有207名患者死亡，年齡介乎36至101歲。國家統計局表示，透過統計所發死亡證，截至10月16日，共有61,116人因疫症死亡。

英國公共衞生部指，死亡呈上升趨勢，而且可能會持續一段時間。她稱由於確診人數上升，住院人數也增多；若重症患者增加，死亡人數恐怕會上升。

在德國，每日新增確診病例踏入10月持續攀升，自10月21日後，單日確診便6度超過1萬宗。

默克爾正草擬新的防疫措施方案，路透社引述文件指，新規定下，市民只可以跟家人和另外一個家庭一同外出，倘違規將面臨懲罰，但未有列明具體罰規。

除了酒吧，健身室、夜店、戲院、劇場、歌劇院等場所都會被強制關閉。餐廳也要關門不得堂食，只可供應外賣。而聯邦政府計劃向被迫關門的企業提供財政援助。至於商店仍可維持營業，但必須限制顧客人數，並遵從防疫措施。此外，學校、護老院、物理治療服務和髮型屋可繼續開放。

默克爾預定周三跟16州州長舉行電話會議，尋求同意新防疫措施，最快下周三生效。倘成事，措施料持續至11月底。

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責任編輯：羅嘉欣