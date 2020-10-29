「全球20位頂尖轉化研究科學家」中大佔兩席　盧煜明連續4年獲選

▲ 中大醫學院兩名敎授盧煜明(左)和江培勇(右)，獲選「2019年全球20位頂尖轉化研究科學家」。（中大醫學院圖片）

世界權威科學期刊《自然生物科技》（Nature Biotechnology）選出「2019年全球20位頂尖轉化研究科學家」（Top 20 Translational Researchers of 2018），中大醫學院的盧煜明教授及江培勇教授佔兩席，他們亦是名單上僅有來自香港的學者，而盧煜明更是連續第4年獲此殊榮。

有「無創產前檢查之父」之稱的盧煜明教授，為中大李嘉誠健康科學研究所所長、中大醫學院副院長（研究）及化學病理學系系主任。盧教授於1997年加入中大，同年發表孕婦血漿內存有高濃度的胎兒DNA，其後研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法，成功將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科研層面應用至臨床診斷，是醫學界的重大突破，更已被全球90多個國家廣泛採用，每年惠及超過7百萬名孕婦。

憑藉無創檢測技術的基礎，盧教授及其團隊繼而開展非入侵性的癌症檢測研究。他們於2017年完成一項涉及20,000人的研究，確定透過分析血漿內EB病毒(Epstein-Barr virus) DNA，有效地在尚未有病徵前及早診斷出鼻咽癌。研究團隊於隨後一年採用新一代測序技術（Next Generation Sequencing）進行檢測，意味著可以更有效率及更準確地進行大型的癌症檢測計劃。他們的工作為癌症檢測的DNA測序建立框架，透過血液測試就能非入侵性地找出癌症基因組中多種類型的改變。在新技術下病者有望於患病初期確診，能及早進行醫治。

同樣來自中大醫學院化學病理學系的助理教授江培勇教授，為生物訊息學學者，精於基因組學、生物信息學、計算生物學及統計學多個範疇，長期研究新一代測序的生物信息學數據分析及臨床應用（如無創性產前檢測和癌症檢測）。

江培勇教授在「DNA甲基化」研究的成就為他帶來是次榮譽。「DNA甲基化」是指DNA的一種生物化學變化，有助追蹤DNA分子的來源。在產前診斷方面，有助分辨該DNA分子是來自母體抑或胎兒。另一方面，「DNA甲基化」變異是癌症出現的其中一個訊號。江教授的團隊透過分析血漿內DNA的甲基化模式，成功開發出一個生物訊息平台以進行多種癌症（如肝癌和鼻咽癌）的無創早期檢測。

盧教授和江教授因上述研究成果，剛獲國際權威科學期刊《自然生物科技》評為「2019年全球20位頂尖轉化研究科學家」。今年位列榜首的是新鮮出爐諾貝爾化學獎得主、生物化學家Jennifer DOUDNA教授，而盧教授及江教授分別位列第4及16。其他獲選的轉化研究學者分別來自美國和德國的著名院校如麻省理工學院、史丹福大學及哈佛大學等。

盧煜明連續4年獲選

盧煜明表示，被《自然生物科技》期刊第四次選為頂尖轉化研究科學家，是對他和研究團隊很大的認同和鼓勵，團隊深信基礎生物醫學研究和臨床應用的轉化是相輔相成的，故一直在這兩方面都付出極大的努力。有見無創產前檢測影響著全球的產前服務，而無創癌症篩查也看似指日可待，他和研究團隊都感到十分鼓舞，並希望生物科技將會成為香港科技發展的其中一根支柱。

江培勇則表示十分榮幸能夠被享負盛名的國際期刊選為全球頂尖轉化研究科學家，其研究團隊在這領域的成功有賴負責實驗室研究、臨床研究和生物訊息學的同事們之無間合作。

《自然生物科技》以學者在2019年獲得專利的數目、過去5年專利被引用的次數，以及其論文被引用的次數（H指數）作為指標，顯示其成功將醫學基礎研究成果有效地應用在臨床技術或藥物上，切合轉化研究（Translational Research）的目標。盧煜明教授和江培勇教授憑藉癌症及胎兒診斷範疇的技術獲選。

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責任編輯：郭詩詩