【愛心姐姐】外傭出卷助小三兒子溫英文測驗　港媽感恩：姐姐比我還緊張

▲ 外傭出英文試卷為少主溫測驗。

好姐姐難求！想聘得好外傭多少都要靠運氣。有港媽在社交平台表示，兒子近日英文測驗，家中姐姐就一直用手抄起試卷給兒子做，非常有心，港媽亦大讚「仲勤力過仔仔溫習」。

有港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，她表示，近日就讀小學三年級的兒子需要英文測驗，因此家中姐姐一直「起卷」給兒子做，從其上載的照片可見，試卷全部以手寫，而且仿照試卷格式，部分更附有圖畫，非常用心。

▲ 外傭的字非常工整。（facebook圖片）

▲ 外僱自製的試卷不下10張。（facebook圖片）

與外傭是一家人

港媽又指，姐姐在她家工作已踏入第6年，其實不只今次，每次兒子的英文功課、默書、測驗和考試，姐姐都跟得很足，比她還緊張兒子，「我哋當彼此係一家人」。

▲ 外傭會幫少主溫默書。（facebook圖片）

不少網民紛紛大讚「冇得輸」，認為港媽很幸福，而且好過請補習老師，「出卷比做卷辛苦呀」、「你姐姐似喺老家做老師教書」、「好姐姐難求，珍惜」。有網民建議，應該出多份補習費或加姐姐人工。而港媽表示會出獎金或買姐姐需要的東西送她。

可是有網民覺得，不應把教子女做功課和溫習的責任推給外傭，這是父母的責任。港媽回應指，因她英文不好，所以才把英文交給姐姐，中文、數學和常識都是她為兒子溫習。

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責任編輯：王明芳