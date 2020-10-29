  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛心姐姐】外傭出卷助小三兒子溫英文測驗　港媽感恩：姐姐比我還緊張

親子 12:29 2020/10/29

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

外傭出英文試卷為少主溫測驗。

好姐姐難求！想聘得好外傭多少都要靠運氣。有港媽在社交平台表示，兒子近日英文測驗，家中姐姐就一直用手抄起試卷給兒子做，非常有心，港媽亦大讚「仲勤力過仔仔溫習」。

有港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，她表示，近日就讀小學三年級的兒子需要英文測驗，因此家中姐姐一直「起卷」給兒子做，從其上載的照片可見，試卷全部以手寫，而且仿照試卷格式，部分更附有圖畫，非常用心。

外傭的字非常工整。（facebook圖片）

外僱自製的試卷不下10張。（facebook圖片）

與外傭是一家人

港媽又指，姐姐在她家工作已踏入第6年，其實不只今次，每次兒子的英文功課、默書、測驗和考試，姐姐都跟得很足，比她還緊張兒子，「我哋當彼此係一家人」。

外傭會幫少主溫默書。（facebook圖片）

不少網民紛紛大讚「冇得輸」，認為港媽很幸福，而且好過請補習老師，「出卷比做卷辛苦呀」、「你姐姐似喺老家做老師教書」、「好姐姐難求，珍惜」。有網民建議，應該出多份補習費或加姐姐人工。而港媽表示會出獎金或買姐姐需要的東西送她。

可是有網民覺得，不應把教子女做功課和溫習的責任推給外傭，這是父母的責任。港媽回應指，因她英文不好，所以才把英文交給姐姐，中文、數學和常識都是她為兒子溫習。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

相關文章

【幸運僱主】印傭DIY教材畫公仔教認字填色　港媽遇「黑面神」後終請到愛心姐姐
16:45 2020/10/21
【幸運僱主】印傭DIY教材畫公仔教認字填色　港媽遇「黑面神」後終請到愛心姐姐
【送別外傭】印傭工作10年完約回鄉照顧母親　港媽一家四口送機兒子不捨落淚
12:41 2020/09/23
【送別外傭】印傭工作10年完約回鄉照顧母親　港媽一家四口送機兒子不捨落淚
【窩心禮物】印傭生日送手機感激照顧家庭　港媽遇上好姐姐︰好彩第一次就搵到你
12:38 2020/10/07
【窩心禮物】印傭生日送手機感激照顧家庭　港媽遇上好姐姐︰好彩第一次就搵到你
家庭教育 外傭 中小學教育 中小學考試 家庭關係 正能量 網絡熱話

最高瀏覽

【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
14:25 2020/10/28
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
今日 06:00
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了
13:12 2020/10/28
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了