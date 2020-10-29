【你是你的另一半】袁偉豪重拾音樂夢　直言曾為大眾只關心緋聞感煩躁

▲ 袁偉豪任《StarTalk》嘉賓接受主播許文軒訪問。

日前袁偉豪（Ben）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談成為創作歌手推出新歌《你是你的另一半》感受。

Ben說：「唱歌是一直以來的夢想，沒想過有機會用唱歌成為我其中一樣事業，好似發夢，中間有一段時間不再諗唱歌，想放棄，連結他都收埋，放至綫都生誘，自己覺得似不懂彈嘢，只是間中拿出來望下，好灰㗎！支結他好像被拋棄一般。」

提到今次自己創作歌曲，Ben直言決定成為創作歌手，他說：「不能夠話我是演員方面去到樽頸位，但真的不是每次演出都那麼完美、那麼享受，而觸動不到我的演出就要更加努力去觸動自己去演，而造音樂就是造一些可以觸動自己的音樂，去令到聽的人都觸動，所以都是時候給自己有個新嘗試。」

▲ 袁偉豪與未婚妻張寶兒合作創作新歌《你是你的另一半》。

而未婚妻張寶兒（Bowie）亦為Ben的歌曲填詞，Ben希望將來大家結婚，可以用此曲作為求婚歌、結婚歌，甚至婚宴上播放成長片段的歌曲，問到情侶檔合作時。

Ben說：「有一期自己好抗拒，連工都不想返，拍完劇即刻想走不想做訪問，直頭覺得那段時期自己不是一個演員，因為拍套劇減20磅，搞到半死，親身上陣危險場口，大家只會問Bowie擔不擔心，第二天新聞全部都只是袁偉豪張寶兒，次次都是講感情事、拍拖同幾時結婚。」

不過他直言現在調整了心態：「都要豁出去，不能夠再用那麼大男人心態面對，既然出歌同踏入人生另一階段都是開心事，不如自己不要想那麼多無謂嘢。」