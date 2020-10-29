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【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略

休閒消費 11:57 2020/10/29

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

中獎結果今日起將陸續公布。

百佳超市早前舉行「誠心賞你」大抽獎，獎品共有32萬份，包括100元百佳超市現金獎，頭獎得獎者更可以1分鐘免費掃貨。抽獎結果今日（29日）起公布，究竟如何查詢自己是否中獎，如果中獎後如何領獎？

百佳超市舉行的全港大抽獎，頭奬活動「1分鐘免費掃貨」暫定於12月6日於指定分店舉行，得奬者將由百佳客戶服務部專人致電通知。二奬及全城奬得奬者則需於11月2日至11月30日期間，分批於全香港任何一間分店，出示得獎通知短訊，並提供中奬的香港手提電話號碼、出生月份及日期即可兌換獎賞。

二獎及全城獎的得獎者將會分三批收到通知，首批得獎者將於今日（29日）起至31日，透過已登記電話號碼收到中獎通知短訊，第二及三批中獎者亦將於11月5日及12日前收到通知。

獎品分佈

是次抽獎的獎品共有32萬份，包括100元百佳現金券，頭獎更可參與1分鐘免費掃貨。


頭奬: $100百佳現金券及 一分鐘免費掃貨 (共10名)

二奬: $100百佳現金券及 獨家為您賞禮品套裝 (共3,000名)

全城奬: $100百佳現金券(共316,990名)

責任編輯：王明芳

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