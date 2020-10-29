【娛圈秘聞】點評業界十大最喜愛明星乘客　前空姐揭巨星鏡頭下真面目

▲ 點評業界十大最喜愛明星乘客，前空姐揭巨星鏡頭下真面目。

一名前國泰空姐「莎姐」離職服務多年的公司後，全職轉做YouTuber，日前她在直播節目中盤點工作多年來遇到以及聽聞過，十位航空業界最受歡迎、最有禮的明星藝人，十大當中位位都是天王巨星、影后歌神級人馬，私下一面有禮「貼地」，吸引大批網民收聽節目。

藝人明星在鏡頭面前注重形象，在工作以外的私底下的一面，才是最引人入勝、最真實的時候。一名曾在國泰工作多年的空姐「莎姐」離職後，全職經營她的YouTube頻道「Smart Travel」，日前的直播節目以「空姐最喜愛明星乘客十大」為題，分享她以及舊同事與明星客人之間的相處經歷，當中不少影帝、歌神級的巨星，在鏡頭以外還是非常友善親民，獲航空服務業界盛讚。

莎姐列舉出頭十位空姐最喜愛明星乘客十大，部份是她親自接待、親身經歷，亦有些是同事、朋友分享的故事。

第一位：古天樂

莎姐提及除亞洲航空業界很喜歡這位冠軍人馬，他在娛樂圈同樣非常受歡迎。這位正是演藝人協會會長古天樂。

古仔為演藝圈盡心盡力，而且是出名的善長人翁已是眾所周知。莎姐更大讚古天樂的經理人跟他一樣靚仔有禮，又指藝人成功，經理人同樣功不可沒。

第二位：舒淇

性感女神舒淇亦深受空姐喜愛，全因她沒有巨星架子，對著空姐有禮和善。

有空姐試過在航班中遇著舒淇，她會主動上前關心聊天，知道她們工作辛苦特地上前打氣，除了會分享自己的感情問題，更提及過自己曾想要投考空姐，可惜身高不夠而放棄。

第三位：張曼玉

莎姐提到這位出身自香港的國際巨星張曼玉，曾在一程從香港飛往巴黎的航班中，起飛不久便從頭等艙走到經濟客位的空餘位置，原來因為她想要陪伴當時坐在經濟客位的法國男友。

莎姐提到從香港往巴黎的頭等機票索價約18萬港幣，她為男友完全放下身段，而頭等的空姐亦盡力為她提供相應服務，把頭等艙的餐飲拿到經濟艙給張曼玉享用。

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第四位：任賢齊

出名是「好好先生」的任賢齊，於台北前往香港的短程航班中，本坐在頭等位的他︿在起飛往遷移到經濟艙陪同機坐在商務艙的太太和兒子，全程幫忙照顧孩子，親手餵飯又幫太太收行李，莎姐直指：「不要說藝人，普通男士都未必像他這樣細心。」

第五位：周潤發

莎姐在航空界服務多年，提到以前科技未像現今進步，客人的名單到最後一刻才收到。

有次出名親民的周潤發發哥最後一刻才登上頭等機艙，一上機便逐一向每位空服人員道歉，解釋因為上機前遇著一群熱情熱絲要求合照和簽名，害大家延誤起飛深感抱歉。

莎姐又指聽過身邊在電影界工作的好友分享，與發哥握手時會感受到他的手掌非常粗糙，因他在片場會幫忙掃地、收拾東西，做盡場務會做的事，她直言：「一個人成功不是沒有理由的。」

第六位：陳奕迅

排名第六的是陳奕迅（Eason），莎姐是在巴黎返港的航班上遇到他，在長途班機上Eason睡足全程，看來非常勞累。

當他準備下機時則被空姐空少們要求合照，一個接著一個，事後眾人查看照片，看到Eason的臉容疲累、笑容勉強，但拍照期間沒任何怨言，莎姐想強調藝人也是人，也有身體疲倦的時候，希望粉絲們體諒偶像。

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第七位：梁朝偉、劉嘉玲

這對圈中模範夫婦非常無架子，莎姐提到有位馬來西亞籍的空姐曾經遇過電眼男神梁朝偉，對方與她非常聊得來，又指偉仔像小孩一樣非常挑皮，自爆去旅行滑雪穿上所有裝備後沒有人認得自己感覺非常「爽」。

空姐大讚偉仔非常友善，那種魅力從言談間流露，男神的稱號並非浪得虛名。而太太劉嘉玲相當低調，莎姐曾在機上或在行山路徑遇到她，都見嘉玲姐以素顏示人，表現大方，自信又有禮。

第八位：李心潔

說話溫婉的李心潔被莎姐指她是個真正的鄰家小女孩，雙眼像鑽石一樣會發光，長途機會全程看書，給人文青的感覺，說話斯文又有氣質。

提到她跟當時仍是男友的彭順，以及彭順與前妻的女兒同行，李心潔對繼女百般照顧，非常貼心。

第九位：張學友

歌神張學友當年在香港出發往洛杉磯，因為太勞累，其經理人非常「識做」，主動跟機組人員通傳，希望大家給予空間，讓學友休息，經理人表現有禮於是機組人員亦非常樂意配合。

6日後回程剛好遇上同一機組，經理人特地跟眾人說，學友是次狀態OK，大家如果想要可以去跟他合照。莎姐又指好歌手確實需要好的經理人配合，才能走紅多年。

第十位：王菲

莎姐提到於「啟德年代」，航班上仍未禁煙，一次於商務客位遇到王菲，笑指她舉止像小女孩，又說她很有個性，不過可能王菲在內地長大，有些行為像蹲在行李輸送帶前抽煙等待，非常我行我素。